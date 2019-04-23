2019-04-23T13:18:16+03:00
Происшествия

Осквернение или случайный пожар: После произошедшего с могилой Осина стало известно о сгоревшем захоронении еще одного артиста

Пока выясняются причины случившегося на Троекуровском кладбище, люди ищут объяснения
Петр СИМОНОВ
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Певец Евгений Осин в 2008 году.Певец Евгений Осин в 2008 году.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ
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В понедельник, 22 апреля в Москве прощались с актрисой Ириной Цывиной. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, траурное событие освещалось журналистами. После того, как 55-летнюю артистку предали земле, выяснилось, что находящаяся неподалеку могила Евгения Осина сгорела.

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Сегодня маме позвонил друг Жени и рассказал о том, что произошло.не так давно мы прикручивали портрет к кресту .Маме приснился сон, о том, что Женя лежит в открытрм гробу, а я сегодня проснулась в 3 ночи и больше уснуть не могла. Вот так, а потом этот звонок и такие новости... #евгенийосин #женяосин #факты #чп
109 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

Снимок выложила Настя Годунова, которую музыкант при жизни считал своей дочерью.

- Маме позвонил друг Жени и рассказал о том, что произошло. Не так давно мы прикручивали портрет к кресту. Маме приснился сон, о том, что Женя лежит в открытом гробу, а я сегодня проснулась в 3 ночи и больше уснуть не могла. Вот так, а потом этот звонок и такие новости, - написала девочка в соцсети.

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В то время не было мобильных,фото делались на фотокамеру .Я с каждым днем все больше влюблялась в музыку и в песни Жени .
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Моментально появились версии случившегося. Многие разом решили, что это намеренный поджог, осквернение. Бывшая жена Евгения Осина Наталья Черемисина, узнав от журналистов о том, что случилось с захоронением отца ее ребенка, даже назвала возможную поджигательницу:

- Я не удивлюсь, если она [Настя Годунова] и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу, — заявила Наталья Черемисина РИА «Новости». Как и почему это произошло, будет выяснять администрация погоста. А пока одну из версий озвучила актриса Евгения Короткевич в комментариях под сообщением Насти о пожаре. - У моего друга Дани Певцова через несколько дней после похорон тоже все сгорело, видимо, кто-то курил и случился пожар. Такое бывает, - написала Короткевич.

Даниил Певцов.

Даниил Певцов.

Напомним, Даниил Певцов родился в 1990 году. Его мать — Лариса Блажко, отец — Дмитрий Певцов, известный актер. Родители не были расписаны и разошлись через некоторое время после рождения первенца. Певцов признал сына и общался с ним последние годы его жизни. В начале сентября 2012 года 22-летний Даниил скончался в реанимации одной из столичных больниц. Молодой человек отдыхал на вечеринке с друзьями в квартире в центре Москвы. И случайно сорвался с балкона, находящегося на 3 этаже. Врачи боролись за его жизнь неделю, но спасти не смогли. Он похоронен Троекуровском кладбище.

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Несчастье в семье народного артиста Дмитрия Певцова произошло в ночь на субботу, 25 августа, около половины пятого утра. По трагической случайности, старший сын актера Даниил сорвался с балкона третьего этажа дома дореволюционной постройки в центре Москвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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