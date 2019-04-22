Похороны Ирины Цывиной: последнему мужчине актрисы не нашлось места рядом с ее родными

«Ушла так рано, безвременно...» - такие слова, бесконечные вздохи и рыдания наполнили Московский Дом кино, где в понедельник, 22 апреля прощались с заслуженной артисткой России.

Ирина Цывина умерла во сне в своей квартире в Москве. Причина смерти — кардиомиопатия. Это болезнь сердца неясного происхождения. Ее нашел сын, которого она назвала в честь своего знаменитого супруга народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. 55-летняя актриса овдовела в 29 лет, дважды выходила замуж вновь, но так и осталась вдовой Евстигнеева. Кто мог подумать, что ее жизнь так рано оборвется? Как говорили в окружении, еще жить да жить, но этой весной пришел ее черед…

Ирина Цывина не сделала блестящей актерской карьеры. Да, у нее было немало ролей, но сложно вспомнить самую яркую. В последние годы актриса играла в сериалах, получала роли в антрепризах, преподавала в Школе телевидения «Останкино ТВ».

Портрет актрисы и памятные венки во время церемонии прощания.Фото: Юлия МАЗУР

Ее личная жизнь была бурной. Она четыре раза выходила замуж. Первый брак был по расчету из-за прописки - Цывина приехала покорять Москву из Минска. В Школе-студии МХАТ актерское мастерство ей преподавал Евгений Евстигнеев. В 1986 году они зарегистрировали свои отношения официально, в 1992 году его не стало.

Ирина Цывина вышла замуж вновь — избранником оказался американец русского происхождения Георгий Пусеп. У них родились сын и дочь. Актриса могла сделать карьеру в США, но предпочла вернуться на родину. Брак распался, дочь Ирины Цывиной Зиновия осталась с отцом, сын Евгений — с матерью.

Четвертый брак актриса заключила с бизнесменом из генеральской династии Александром Благонравовым, которого тоже пережила… всего на два года. Оставшись вдовой второй раз она была не готова к тому, что сын Благонравова от первого брака будет требовать у нее часть имущества. Несмотря на то, что действия пасынка были законными, Цывина пережила глубокий стресс, что, как окажется, имело самые страшные последствия. Сыну умершего мужа досталась одна квартира из пяти объектов недвижимости, Ирина Константиновна сохранила за собой три московские квартиры, а главное землю, доставшуюся от Евстигнеева, да дом, который строила долгие годы.

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние два года жизни Цывина осталась почти без поддержки. Хотя рядом был 24-летний сын, вернувшийся из армии, и она восстановила отношения с дочерью Зиновией, с которой была разлучена долгие годы. Но полноценного мужского плеча Ирина не имела. Да, во время судов актриса показала своего последнего мужчину — 49-летний актер Денис Сердюков ходил с ней на слушания, обещал защищать от нападок со стороны пасынка… Однажды Ирина Цывина так перенервничала перед встречей с журналистами по очередному повороту в суде, что упала в обморок и разбила голову. С прессой вместо нее общался Денис Сердюков и адвокат Юлия Вербицкая. С новым возлюбленным они то сходились, то расходились, бывало, их перипетии в отношениях транслировались на ток-шоу. Однажды артистка объявила, что задумалась уйти в монастырь. Но не случилось.

18 апреля Ирины Цывиной не стало. После ее смерти адвокат вспоминала, как актриса рассказывала ей о предложении, которое получила от Дениса Сердюкова незадолго до смерти. Но стать женой актера она так и не согласилась.

Последний мужчина артистки был на похоронах. Но он не сидел рядом с безутешными детьми Ирины Константиновны. 24-летний Евгений и 21-летняя Зиновия (прилетела на похороны из Черногории, где живет с отцом, - Ред.) как могли поддерживали друг друга, рыдая в голос у белоснежного гроба матери. Дениса Сердюкова рядом не было. Несмотря на то, что последние месяцы жизни он был рядом с Ириной, близким ее семье он так и не стал. Наверное, поэтому ему не нашлось места рядом с родными.

Прощаться с актрисой пришли Татьяна Васильева, Александр Песков, Сергей Новожилов, Ирина Грибулина, Елена Валюшкина и другие.

Актрису традиционно провожали в последний путь аплодисментами. Найти покой рядом с Евгением Евстигнеевым на Новодевичьем кладбище ей было не суждено. Ирине Цывиной удалось «выбить» место на Троекуровском кладбище рядом с Владиславом Галкиным и Верой Глаголевой. В этом вопросе помог лично глава Союза кинематографистов Никита Михалков.

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