Харламов изящно извинился перед Витасом за пошлое видео

Вторые сутки не утихает эмоциональное общение в соцсетях резидента Comedy Club Гарика Харламова и певца Витаса. Все началось после того, как шоумен разместил в блоге провокационное видео с Витасом. Ролик возмутил музыканта. Он пристыдил шоумена. Юморист молчать не стал и изящно ответил на претензии оппонента.

Витас обиделся на Гарика Харламова за непристойную шутку в свой адрес. Певец напомнил резидента Comedy Club, что у того подрастает маленькая дочка. Ведь однажды придет тот день, когда девочка ознакомится с творчеством папы.

"Дорогой Гарик, я с большим уважением отношусь к тебе и твоему таланту, даже несмотря на то, что ты так по-хамски относишься к своим коллегам. .. Меня беспокоит только одно - у тебя растет дочь, у тебя очень много подписчиков среди молодежи, которые видят твою публичную пошлость. На мой взгляд, это действует разрушительно на подрастающее поколение", - заявил Витас.

vitasroom Витас пристыдил Гарика

Ответ шоумена не заставил себя долго ждать. По словам супруга Кристины Асмус, он спокоен за будущее своей дочери, потому что в Сети и без его шуток много того, что негативно воздействует на подрастающее поколение. Шоумен уверен, что все зависит от воспитания и круга общения.

"Даже если я удалюсь полностью из интернета, телевидения, радио и всех возможных и невозможных носителей, это не остановит молодежь найти на просторах оного любой контент любого характера, порой, гораздо хуже любого самого «пошлого» моего поста или номера. Тем более это не остановит их созидать ролики, мемы, жабы... Это диктует время", - констатировал артист.

Кроме этого Харламов подчеркнул, что не является автором скандального ролика. Он нашел его в Интернете и просто разместил у себя на странице. Артист посоветовал Витасу спокойнее реагировать на подобные ролики.

"Уважаемый Витас. Спешу вас заверить, что к своим коллегам я отношусь очень уважительно... Вы, безусловно, талантливый человек, и это бесспорно. Лично к вам я никогда не испытывал никакой неприязни и уважаю ваш труд. Теперь по поводу ролика. Этот ролик гуляет по сети уже долгое время. Не я его автор. Все, что я сделал, так это разместил его у себя...", - заявил Харламов.

Гарик уверен, что шутка про Витаса не пошлая. "Для меня пошлостью не является шутка «ниже пояса» или похабный анекдот. Пошлость для меня - это отсутствие таланта, бездарность, безвкусица. У юмора же одна градация. Смешно или не смешно. Больше мерил у юмора нет и никогда не было", - сообщил он.

Актер пожелал своему оппоненту всех благ и удачи. "И если вас обидело опубликованное именно мной видео, то я прошу прощения. Я понимаю ваше возмущение, там все-таки нарисовали пенис", - заключил Гарик Харламов.