2019-04-23T16:05:06+03:00
Звезды

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

70-летний ведущий прогноза погоды стойко переносит болезнь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущий Александр Беляев.Телеведущий Александр Беляев.
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Александр Беляев борется с раком легких. Недавно организм телеведущего дал сбой. У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.

"У меня плохая наследственность. У мамы был такой же диагноз… Жена умерла от лейкемии, сам подвергся хирургическим вмешательствам. Скрывать не буду, переживал непростой период, который негативно отразился на самочувствии", - признался Александр Беляев.

Он отметил, что его недуг развивается на фоне диабета второго типа. А недавно у него случилось расстройство нервной системы. "Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением. Но не сдаюсь, планирую поправиться и вернуться к любимой работе", - цитирует телеведущего "СтарХит".

По словам Беляева, раньше он принимал очень много таблеток. Телеведущий не исключил, что лекарства могут давать побочные эффекты. "За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь", - заявил он.

Беляев вынужден пить лекарства, потому что плохо спит. "Вообще прошел уже половину курса лечения, первые негативные симптомы исчезли. Но неожиданно напасть опять напомнила о себе. Появились обострения", - констатировала звезда.

Александр Вадимович уже перенес две операции. В сентябре 2018-го врачи готовили его к третьей. Однако позже эскулапы решили, что организм больного ослаблен, и отправили знаменитость домой восстанавливать силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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