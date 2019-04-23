Откроет ли Зеленский Украину для россиян

Российский шоу-бизнес выстроился-раскланялся в соцсетях перед Владимиром Зеленским. Его поздравляют с победой. Отметились многие наши артисты, для которых ворота Украины закрыты на амбарный замок.

- Надеюсь, после пятилетнего запрета и разлуки появится возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками, - пишет Николай Басков. Натуральный блондин загремел в «черный список» в январе 2017 года за выступления в Крыму.

- Я лично заинтересован в переменах, так как мне запрещено летать в Украину. А я бы очень хотел побывать на родине своей жены, - разоткровенничался певец Влад Топалов, который также стал невъездным после выступления на полуострове.

- Думаю, дорога будет открыта мне и всем артистам. Потому что мы все снимались в проектах Владимира Зеленского, - понадеялась Лолита Милявская, у которой мама и дочка живут в Киеве.

Да и украинцы, голосовавшие на выборах за Зеленского верили, что он закончит развязанную Петром Порошенко ненависть к России. Весь Юго-Восток страны дружно ставил галочки в бюллетенях напротив его фамилии, надеясь на открытые для россиян границы. Сейчас в Киев не могут приехать не только звезды, но и обычные мужчины с 16 до 65 лет. Нет у Киева с Москвой регулярных авиаперелетов. Порошенковская команда сделала все, чтобы разорвать отношения двух народов. И от Зеленского эксперты перемен не ждут.

- Делалось все, чтобы рассорить украинцев и русских, - поделился с «КП» экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. - Запрещали въезжать тем звездам, которые засветились в Крыму. Высказывали свое мнение против националистов. Сайт «Миротворец» никуда не ушел. И бандеровцев никто не запретил. И эта антироссийская политика, по сути, навязана Украине извне. Если кто-то думает, что Зеленский кинется с братскими объятиями к русским — это не так. Творческий человек, возглавляющий удачный проект «Квартал 95», и Зеленский–президент - это две большие разницы. У Украины нет суверенитета. Она его продала на майдане. Но есть шанс, что простым россиянам станет проще въезжать в Украину. Не будет таких драконовских препятствий на границе. Возможно, Зеленский родственные связи рвать не будет, как это делал Порошенко.

«ТАМ МИЛЛИОННЫЕ ГОНОРАРЫ»

Так что же с нашими артистами? Для них Украина — благодатный рынок. Там они заколачивали безумные деньги. Этот заработок пропал после Майдана и последующей войны. Теперь звезды надеются вернуть свой бизнес.

- Я работал с группой «Тату». В Днепропетровске дворец вмещает 8 тысяч зрителей, туда забивалось чуть больше 9, а еще 4 тысячи находилось на улице, - рассказал «КП» музыкальный продюсер Леонид Дзюнник. - С Филиппом Киркоровым у нас был гастрольный тур по Украине – полные залы. Мне в 2014 году был закрыт въезд на Украину, я не знаю, что там происходит. Раньше это был большой рынок. Особенно юго-восточные районы, Киев – там всегда была потребность в российских артистах. Когда я организовывал концерты группы «Тату», гонорар составлял 8-12 тысяч долларов на группу. У Филиппа Киркорова это было от 35 до 50 тысяч долларов за одно выступление. Это средняя цена.

Но есть и еще один камень преткновения. Отсутствие российских звезд на украинской сцене — это культурный разрыв между нашими странами.

- Мы с украинцами одно целое. Что в России любят украинских артистов, что на Украине любят российских исполнителей. То, что происходило при этом ублюдке Порошенко, это искусственно придуманная история. Это политика, - считает продюсер.

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Алексей Кортнев: «Я ему не верю»

Скептически к радости своих коллег по цеху отнесся лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

- Я думаю, что Володю, которого я помню еще по кавээнским временам, эта машинка разжует. Он человек, который будет выполнять определенные функции. Это игрок той команды, которая привела его к победе, и сам он там ни черта не будет решать. Вступила в игру партия, оппозиционная Порошенко, и все, не более того. Не думаю, что это победа личности. Это победа, скорее, большой группы людей, которые это готовили. Огромное количество людей нас зовут в Украину. Мы перестали ездить после крымской истории, чтобы не давать поводов для дискуссий. Здесь сразу заорут: продались за гривны, поехали продавать Родину. Там скажут: приехали оккупанты на наших кровных зарабатывать. Я сказал: нет, мы туда не поедем. Ни туда, ни в Крым, пока не кончится эта хрень. А при нашей жизни она не закончится, - сказал Кортнев «Комсомолке».

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