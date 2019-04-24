Международный день подснежника на родине Василия Пескова

Весенний заповедник и солнечный день радостно встретили гостей — около двадцати человек приехали разбираться в весенней ботанике. Сопровождала экскурсантов старший научный сотрудник Инна Сапельникова. Более тридцати лет ботаник-фенолог наблюдает за растениями на заповедной территории. О своих впечатлениях она рассказала так:

- Делиться с такими слушателями знаниями — одно удовольствие. Приехавшие на экскурсию были очень внимательными собеседниками, задавали много вопросов, и не только о первоцветах, часто наша беседа касалась самых разных аспектов взаимодействия живых организмов в природе. Вместе со взрослыми в весенний лес приехали и дети, которых интересовало всё, что происходило вокруг: первоцветы-растения, первоцветы-деревья, первоцветы-грибы!

Посетители не только научились различать первоцветы, но и узнали о науке фенология, о роли заповедников в организации многолетних наблюдений за природными явлениями и роли мониторинга в изучении динамических процессов на нашей планете. А почему в сосновом лесу нет первоцветов? А какие первоцветы можно есть? — на эти и другие вопросы были даны ответы.

Для любителей самостоятельного изучения природы отдел экологического просвещения подготовил игру-квест по первоцветам. Около сорока человек вооружившись маршрутным листом и карандашами отправились искать ответы на малую черепахинскую тропу. Оказалось, что цветы у копытня расположены у самой земли, зубянка — это не страшный зверь, а очень элегантное растение с розово-сиреневыми цветками, а палитра весенних цветов такая разнообразная, что можно составить почти всю радугу из оттенков раскраски их венчиков. Как дружно решили участники первой полевой тематической экскурсии по растениям: «Первый блин удался! Такие экскурсии нужны и их надо развивать».

Для Воронежского заповедника эти дни памятны еще и тем, что именно 19 апреля 1953 года в воронежской областной молодежной газете «Молодой коммунар» появилась первая публикация никому не известного тогда еще журналиста Василия Пескова. Она стала началом уникальной шестидесятилетней газетной летописи нашего заповедника, которую неутомимо вел все последующие годы Василий Михайлович.

Посетители заповедника учатся разбираться в весенней ботанике. Фото: Александр Черёмухин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА:

- В журналистику ведёт много дорог. Моя не из самых легких. Но я благословляю тот день, когда принёс в газету первую заметку. Конечно, я помню её название: «Апрель в лесу»…До последнего вздоха буду помнить час в поезде, когда случайный человек, увидев результаты моих фотографических увлечений, пригласил заглянуть в воронежскую газету… И вдруг понял: это то, что должен я делать…

…Очень мне понравились журналисты — веселые, доброжелательные. Усадили есть арбуз. Но самое главное — сказали: снимки обязательно приносите… Через неделю я стал своим человеком в редакции. Главный редактор Борис Иванович Стукалин позвал, чтобы сказать: «Снимки у тебя хорошие. И подписи под ними нам нравятся. Попробуй что-нибудь написать». Я поехал в заповедник и вернулся с заметкой «Апрель в лесу». Заметку напечатали и похвалили. В тот же день редактор сказал: «Приноси документы — берём тебя на работу в газету…» Так я оказался в воронежском «Молодом коммунаре», в котором отработал три года.

Василий Песков, корреспондент газеты «Молодой коммунар», 1950-е годы. Фото из личного архива

Первый очерк Василия Пескова «Апрель в лесу» опубликован здесь, в его виртуальном музее на сайте «Комсомольской правды». Но прочитать его «живьем» можно только в старой газете. Он не вошёл ни в одну из книг Василия Пескова. Зато сам оригинальный номер «Молодого коммунара» с этим очерком представлен в экспозиции мемориального музея легендарного журналиста, который уже шестой год работает в заповеднике.

Мы будем благодарны вам за воспоминания о встречах с Василием Михайловичем и рассказы о том, как повлияло общение с ним на вашу судьбу, присланные в электронном виде фотографии, сканы документов, писем, других артефактов, связанных с журналистом. Пусть память о Василии Михайловиче всегда будет живой!

Виртуальный музей Василия Пескова

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