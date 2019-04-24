Илья Ковальчук уже в сборной

Многолетний капитан сборной России Илья Ковальчук провалил этот сезон в НХЛ. 36-летний форвард, который некогда бил рекорды, забросил за «Лос Анджелес Кингз» всего 16 шайб, а его команда заняла последнее место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

У Ковальчука остался единственный шанс красиво завершить сезон - успешно выступить на чемпионате мира в Словакии. И он поспешил прибыть в расположении сборной, которая сейчас находится в Литве.

Вчера в Ригу, где команда Ильи Воробьева проведет два контрольных матча со сборной Литвы, прилетел и защитник Богдан Кисилевич из «Виннипега». Приглашения в сборную получили еще несколько игроков НХЛ, включая Евгения Малкина и Никиту Кучерова. Теперь же главная интрига состоит в том - пройдет ли «Вашингтон» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, или Овечкин, Кузнецов и Орлов тоже освободятся для сборной. Это решится сегодня ночью, когда «Вашингтон» сыграет седьмой матч против «Каролины».

Словом, состав сборной, которая поедет на чемпионат мира в Словакию, будет все время обновляться. А пока он выглядит так:

НАШИ НАДЕЖДЫ

вратари Александр Георгиев, Илья Коновалов, Иван Бочаров;

защитники Артем Сергеев, Илья Любушкин, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, Рушан Рафиков, Александр Елесин, Никита Черепанов, Богдан Киселевич;

нападающие Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Сергей Плотников, Илья Ковальчук, Александр Барабанов, Александр Кадейкин, Дамир Жафяров, Денис Алексеев, Наиль Якупов, Анатолий Голышев, Павел Красковский, Егор Коршков.

Где смотреть

Сегодняшний матч Еврочелленджа между сборными Латвии и России начнётся в 19:30 (по московскому времени) на льду «Арена Риги». Прямая трансляция на телеканале «Матч Игра» и на сайте FHR.ru.

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