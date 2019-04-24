Николь Кидман постриглась "под мальчика" и обнажила грудь

Николь Кидман решилась на смелый эксперимент. Голливудская звезда лишилась своих роскошных рыжих кудрей и обнажила грудь в откровенной фотосессии.

Николь Кидман в десятый раз украсила обложку майского номера американского журнала Vanity Fair. В своем блоге 51-летняя актриса выложила снимки со съемки.

Знаменитость предстала перед поклонниками в провокационных образах. Так, на одном из фото актриса надела гусарский кафтан на голое тело, показав грудь.

everylesbianandtheirfashion 51-летняя Николь Кидман разделась для фото

Публикация собрала множество комментариев. Подписчики засыпали Кидман комплиментами. Многие отметили, что она выглядит умопомрачительно.

Кажется, время не властно над звездой фильма "Мулен Руж". Фолловеры удивляются, как их кумиру удается поддерживать себя в шикарной форме и так молодо выглядеть.

nicolekidman Актриса в десятый раз украсила обложку Vanity Fair

Возможно, причиной является счастливый брак знаменитости. Николь Кидман уже 12 лет замужем за музыкантом Китом Урбаном. Актриса и ее муж постоянно демонстрируют семейную идиллию. Пара воспитывает двух дочерей - Сандэй Роуз, которую Николь родила 2008 году, и Фэйт Маргарет. Девочку звездной паре выносила суррогатная мать.

Для актрисы брак с австралийским певцом стал вторым по счету. До этого она была замужем за Томом Крузом. Пара усыновила двух приемных детей - Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. После развода знаменитостей в 2001 году право на опекунство отошло Крузу.