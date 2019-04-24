2019-04-24T17:51:55+03:00
Звезды

Изменившаяся до неузнаваемости Маша Малиновская снялась для Playboy

38-летняя телеведущая заинтриговала публику
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Многие помнят как в 2000-х миллионы мужчин сходили с ума по эффектной блондинкеМногие помнят как в 2000-х миллионы мужчин сходили с ума по эффектной блондинкеФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Не успели поклонники Маши Малиновской отойти от ее невероятного преображения, как 38-летняя телеведущая вновь удивила публику. Знаменитость, изменившаяся до неузнаваемости, опубликовала интригующую фотографию.

"Уже скоро, только никому не говори", - подписала снимок Маша Малиновская. На фото теледива позирует вместе с фотографом мужского издания Playboy.

malinovskaya_tvmalinovskaya_tv
Маша Малиновская позирует для Playboy
633 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

38-летняя Малиновская таким образом анонсировала горячую фотосессию для глянца. Поклонники с нетерпением ждут горячие фотографии телеведущей, о чем и поспешили уведомить свою любимицу..

malinovskaya_tvmalinovskaya_tv
38-летняя Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости
4384 отметок «Нравится»126 комментариевInstagram

Многие помнят как в 2000-х миллионы мужчин сходили с ума по эффектной блондинке. Девушка радовала представителей сильной половины человечества не только на телеэкранах.

malinovskaya_tvmalinovskaya_tv
Примерка и фотосессия дома у зеркала
3330 отметок «Нравится»98 комментариевInstagram

Она часто позировала для мужских изданий, принимая участие в откровенных фотосессиях. Съемка для Playboy запомнилась особенно. Успех был ошеломительным. Судя по всему, Маша вознамерилась вновь произвести фурор.

Впрочем, на днях она уже шокировала фолловеров. Некогда популярная телеведущая опубликовала несколько новых фотографий. Однако преданные поклонники теледивы пришли в замешательство. Они не узнали свою любимицу. Со снимков на них смотрела привлекательная блондинка с новым лицом.

Одни подписчики нашли объяснение неожиданному преображению 38-летней звезды - по их мнению, Маша прибегла к пластике, уколам красоты или фотошопу. Другие считают, что виной всему сильное похудение артистки. А третьи вовсе заявили, что "это не Маша", а совершенно незнакомая им девушка. Пока Малиновская предпочитает не распространяться о секрете своего преображения.

Маша Малиновская отметила свой юбилей.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Маша Малиновская: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»
"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами
Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе
"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса
Во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами
Путин заявил, что РФ будет наращивать мощности по производству СПГ
Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР
В Ленинградской области заработал новый терминал по производству сжиженного природного газа
В МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки на майские праздники
МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии"
Американские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсинов
В России продолжительность жизни в 2018 году увеличилась до 72, 9 лет
Умер рок-музыкант Дик Риверс
Nissan отзывает кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
Патрушев: ИГ* понесло серьезные потери, но о победе над терроризмом говорить рано
Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя
Врач-диетолог предупредила о проблемах со здоровьем на Пасху
Бывший МИД Эквадора: власти придумали связанных с Ассанжем хакеров из России
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР
Во время взрыва на химзаводе в Китае погибли 3 человека
Глава компании «Российский экологический оператор» объяснил формирование тарифа на вывоз мусора
Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах