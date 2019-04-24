Изменившаяся до неузнаваемости Маша Малиновская снялась для Playboy

Не успели поклонники Маши Малиновской отойти от ее невероятного преображения, как 38-летняя телеведущая вновь удивила публику. Знаменитость, изменившаяся до неузнаваемости, опубликовала интригующую фотографию.

"Уже скоро, только никому не говори", - подписала снимок Маша Малиновская. На фото теледива позирует вместе с фотографом мужского издания Playboy.

malinovskaya_tv Маша Малиновская позирует для Playboy

38-летняя Малиновская таким образом анонсировала горячую фотосессию для глянца. Поклонники с нетерпением ждут горячие фотографии телеведущей, о чем и поспешили уведомить свою любимицу..

malinovskaya_tv 38-летняя Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

Многие помнят как в 2000-х миллионы мужчин сходили с ума по эффектной блондинке. Девушка радовала представителей сильной половины человечества не только на телеэкранах.

malinovskaya_tv Примерка и фотосессия дома у зеркала

Она часто позировала для мужских изданий, принимая участие в откровенных фотосессиях. Съемка для Playboy запомнилась особенно. Успех был ошеломительным. Судя по всему, Маша вознамерилась вновь произвести фурор.

Впрочем, на днях она уже шокировала фолловеров. Некогда популярная телеведущая опубликовала несколько новых фотографий. Однако преданные поклонники теледивы пришли в замешательство. Они не узнали свою любимицу. Со снимков на них смотрела привлекательная блондинка с новым лицом.

Одни подписчики нашли объяснение неожиданному преображению 38-летней звезды - по их мнению, Маша прибегла к пластике, уколам красоты или фотошопу. Другие считают, что виной всему сильное похудение артистки. А третьи вовсе заявили, что "это не Маша", а совершенно незнакомая им девушка. Пока Малиновская предпочитает не распространяться о секрете своего преображения.