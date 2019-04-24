"Порошенко не хотел завершить войну в Донбассе": пранкеры разыграли Макрона

Новой жертвой Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) стал сам Эммануэль Макрон. Президент Франции решил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, но вместо этого, как выяснилось, поговорил с российскими пранкерами. "КП" приводит самые интересные фрагменты беседы, переданной телефонными шутниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705130" frameborder="0"></iframe> Пранкер Вован о розыгрыше Макрон - Зеленский.

ПОМОЖЕТ С МИНСКОМ И КОРРУПЦИЕЙ

Макрон:

-Я звоню вам, чтобы сказать, что я искренне рад вашей победе, и как мы все рады за Украину и за вас лично.

Пранкер:

-Спасибо, что позвонили мне, господин президент. И вы сделали это первым из мировых лидеров, и спасибо за нашу встречу в Париже. Это честь для меня. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что это просто потрясающая поддержка – 73 процента украинцев – это просто невозможно!

Макрон:

-Вы должны насладиться этим моментом в кругу семьи, с друзьями. И полноценно пережить этот момент, потому что уже с завтрашнего дня на ваши плечи ляжет груз ответственности. Я понимаю, что 73 процента – это означает, что очень много украинцев выразило вам свое доверие, это было важно для них. И в отношении того, о чем мы говорили с вами: о борьбе с коррупцией, о Минском формате – я еще раз вас уверяю, что мы сделаем все, я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас и в Минском формате и в борьбе с коррупцией.

Пранкеры разыграли МакронаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ВЫДАЧЕ ПОРОШЕНКО В СЛУЧАЕ БЕГСТВА ВО ФРАНЦИЮ

Пранкер:

-На самом деле, с учетом того, какую информацию получили наши СМИ про Порошенко, я уже сомневаюсь, что ему в ближайшее время не оказаться на скамье подсудимых. Но это будет решать суд. Я надеюсь, что все (передача власти. - Ред.) произойдет мирно, и Порошенко сделает все в рамках закона. Но я хотел бы попросить Францию: если Порошенко окажется виновным в коррупционных преступлениях и если он сбежит во Францию – было бы замечательно, если бы Франция его выдала. Если, конечно, будет вступившее в силу решение суда.

Макрон:

-Я не думаю, что первой страной, куда бы он поехал, была бы Франция. Не волнуйтесь. Хотелось бы, чтобы наши команды поскорее связались, министры иностранных дел, как только он будет назначен. Чтобы мы смогли наметить, что мы могли бы продвигать в ближайшей перспективе.

Президент Франции решил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, но вместо этого, как выяснилось, поговорил с российскими пранкерамиФото: REUTERS

ПОЛИТИКА С ДОНБАССОМ БЫЛА НЕЭФФЕКТИВНОЙ

Пранкер:

-Я бы хотел свой первый международный визит совершить во Францию и встретиться с вами. Я бы хотел уделить время, моих будущих пяти лет, основной цели – я хочу, чтобы перестали гибнуть люди как с одной, так и с другой стороны.

Макрон:

-Прекрасно! Как я тебе уже обещал, все свое влияние в рамках Минского процесса использую, чтобы помочь тебе в этом и, как мы проговаривали, уже сейчас есть для этого специальный момент, момент возможности. И мы должны использовать его в рамках Нормандского формата.

Пранкер:

-Уверен, что нам необходимо пойти на диалог с Россией. К сожалению, правда, что Порошенко отказывался выполнять некоторые положения Минских договоренностей. Но я считаю, что нам нужен компромисс. Прежняя политика была неэффективной, она разжигала лишь рознь внутри Украины и мешала единению Европы.

Макрон:

И я считаю, что ты на 100% прав. И ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому, дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на мою поддержку.

Пранкер:

-Я хочу, чтобы и Украина, и Франция, и Германия, и Россия сотрудничали вместе, как в старые докризисные времена, чтобы в Европе сохранилась стабильность и процветание. В Украине, конечно, многие могут не разделять мою позицию, но я считаю, что главный враг у нас не Россия, а международный терроризм, что сегодня мы и увидели в очередной раз (теракты на Шри -Ланке. - Ред.). Хочу сказать, что все-таки для Минского формата Порошенко был не очень хорошей фигурой. Я думаю, что он просто тянул заключение мирного договора и завершение этого страшного конфликта.

Макрон:

-Я согласен с тобой, и надеюсь на тебя, что ты приложишь все возможные усилия, чтобы это сделать. Желаю тебе прекрасного воскресенья и прекрасно отпраздновать победу.

Пранкер:

-Вам тоже чудесной Пасхи. Я пойду пить шампанское, и надеюсь, что сегодня я не буду таким пьяным, каким обычно бывает Порошенко.

Макрон:

-Ха-ха! Я тебя также поздравляю с наступающей Пасхой, всего хорошего.

Пранкер:

- Мерси боку, Vive la France!

Пранкер ВОВАН - "КП": "Макрон звонил из леса"

-Эту возможность для пранка мы ждали два года. У нас было лишь несколько часов, чтобы опередить администрацию Макрона, которая бы связалась с реальным Зеленским. Разговор прошел в воскресенье в 21:00 по Москве и Киеву, когда уже закрылись избирательные участки.

Диалог прошел позитивно; Макрон находился в выходной в каком-то лесу, чирикали птички, связь иногда становилась плохой, но переводчицу было хорошо слышно. Макрон изначально хотел ограничиться лишь поздравлениями, но нам удалось обсудить с ним ключевые темы: прекращение войны в Донбассе и политику Порошенко. В конце он живо расхохотался на шутке, что Зеленский пойдет пить шампанское, но надеется не напиться до обычного состояния Порошенко. Так что, видимо, о пьянстве Порошенко знают и в Европе.

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