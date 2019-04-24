2019-04-24T21:23:21+03:00
В мире

Макрон не будет опровергать розыгрыш пранкеров

И подтверждать - тоже
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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В воскресенье Эммануэль Макрон позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Ему ответил Владимир, только не тот. Как оказалось - пранкер Вован. И раскрутил его на осуждение действий Петра Порошенко в Донбассе и решение взаимодействовать с Россией в нормандском формате.

- Представитель французского президента сообщил Reuters, что не будет комментировать ролик, сказав, что не подтверждает и не опровергает его подлинность, - передало агентство вскоре после того, как на YouTube появился аудиоролик 15-минутного разговора.

Напомним, сам Владимир Зеленский сообщал в Фейсбуке о поступившем в воскресенье поздравлении Макрона. Как объяснил "КП" пранкер Вован, сначала тот пообщался с ним и Лексусом, а два часа спустя - уже с настоящим Зеленским. Видимо, что-то заподозрил

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ИСТОЧНИК KP.RU

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