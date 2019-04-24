Петр Толстой: Фактически жителям Донбасса возвращают их гражданские права

Решение Владимира Путина о том, что жители Донбасса смогут получать российские паспорта, вызвало не только бурю эмоций на юго-востоке Украины, но и вопросы у аналитиков и экспертов. На некоторые из них мы попросили ответить вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

- Гуманитарные основания — важнее геополитических соображений? Владимир Путин гуманитарный фактор выдвинул главным основанием для своего решениями о «паспортизации Донбасса»?

- Ну конечно. Любые геополитические соображения, любые политические решения подобного рода — они безусловно должны отвечать, в первую очередь, интересам людей. Именно с этого Владимир Путин и начал объяснять свое решение. Это естественно. Мы получаем сотни обращений от бывших граждан Украины, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с событиями на юго-востоке страны. И, безусловно, все эти обращения требуют участия. Очень здорово, что решение такое принято. Надеюсь, на практике оно коснется не десятков и сотен, а сотен тысяч граждан, которые обретут все свои гражданские права. Которые они должны иметь. И, главное, уверенность в завтрашнем дне. И чувство собственного достоинства. За которые они и воевали.

- Раз принято такое решение, значит, перспективы, что на Донбассе конфликт между Киевом и двумя республиками «как-то рассосется» - совсем призрачны?

- Слушайте, эти перспективы тесно увязаны с судьбой самой Украины в целом. Если рассматривать эту зону конфликта как-то отдельно, то, мне кажется, это не точный и не верный подход. Если Украина будет позиционироваться как антиРоссия, - что и происходит в последние пять лет - то просто не будет никакой Украины. А если удастся вернуться к какому-то здравому историческому и человеческому вектору в политике в Киеве, то отступят на второй план конфликты и гуманитарные проблемы, этим конфликтом вызванные. Процесс это долгий. Занять он может десятки лет. Естественно, что люди, которые живут здесь и сейчас, тысячи семей, которые оказались в сложной ситуации — у них такого запаса времени просто нет. Именно поэтому — как и всегда было в истории государства российского - оно делает шаг навстречу людям. Фактически возвращает им нормальные гражданские права. Которых они были лишены последние 5 лет.

- То, что 31 марта и 21 апреля жители Донецка и Луганска не могли проголосовать за президента страны, которая считает территорию Донбасса своей - означает, что на них махнули рукой, исключив из общеукраинского политического процесса?

- Только в воображении больных людей можно сотни тысяч граждан исключить из политического процесса большой страны. Их роль все-равно будет историей востребована. И сегодняшние события показывают, что произойти это может в достаточно короткие сроки. А свое будущее они уже определили. И проголосовав на референдуме. И проведя выборы осенью в республиках. И, самое главное, приняв решение не идти вслед за политиками в Киеве, не идти по пути евромайдана, по которому под влиянием националистов пошла остальная Украина.

- Наверняка прозвучат обвинения в адрес Москвы, что не имела она права заниматься выдачей паспортов гражданам соседней страны, живущим на ее же территории. Но разве это не суверенное право любого государства, в том числе и России?

- Во-первых, это, действительно суверенное право России. Во-вторых, это имеет определенные прецеденты в международных отношениях. В-третьих, хотел бы я посмотреть, кто и на каких основаниях будет давать России уроки на эту тему. Заявления западных политиков на тему Донецка и Луганска ничтожны. Именно потому, что никакого участия в судьбе людей, живущих на Донбасе ни один западный политик не принял.

- И противоречия Минским договоренностям в этом решении тоже нет?

- Абсолютно нет. Минские договоренности — это был цивилизованный путь разрешения этого конфликта. Но он предполагал прямой диалог Киева с лидерами самопровозглашенных республик. А если Киев просто отказывается видеть в них людей и признавать их волю — то, соотвественно, как могут реализоваться минские соглашения без воли одной из сторон? Это невозможно.

- Социальные гарантии, которые получат желающие на Донбассе получить российский паспорт потребуют финансовых гарантий. На социалке россиян это может отразиться?

- Если смотреть в конкретных цифрах — это не такие уж резкие соотношения. В данном случае первично сохранить людям их права и чувство собственного достоинства. Перспективы для их детей. Будущих поколений. Это важнее выделяемых в данный момент сумм. Да, будучи гражданами РФ, они получат все права, в том числе и те, что были в послании президента, в частности, права многодетных. Особенно для переживших войну. Принятое Путиным решение серьезно изменит их жизнь.

Как в Донбассе готовятся к выдаче российских паспортов 00:00 00:00

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Что будет после выдачи паспортов Донбассу

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами. Теперь жители ЛДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления. «КП» разбиралась во всех тонкостях этого вопроса. (подробности)