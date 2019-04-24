Актер Владимир Зеленский идет по стопам своего киношного героя Василия Голобородько. Кресло главы государства он уже завоевал. Но куда он поведет страну? Подружится ли с Москвой? На вопросы отвечает Дмитрий СТЕШИН, специальный корреспондент «Комсомолки», который был на Украине с первых дней майдана и подробно освещал боевые действия в Донбассе.

1. Почему украинцы проголосовали за Зеленского?

Зеленский - медийный персонаж, достаточно известный актер и шоумен. Отсюда и профессиональное умение располагать к себе публику. Как это часто бывает с актерами, люди голосовали не за человека, а за его сценический образ. За «знакомого человека» из сериала «Слуга народа».

Важно и другое: страну сплотила ненависть к Порошенко. Петр Алексеевич потерял часть Украины, и все украинские избиратели это понимают. Он потерял безвозвратно Крым, потерял Донбасс. И как бы плохо ни жил Донбасс, назад он уже не вернется. Как заметил донецкий политолог Андрей Бабицкий: «Наши лишения не конвертируются в любовь к Украине». Остатки страны он объединил войной, это факт. Запугал граждан внешней угрозой со стороны России. Но на пятый год войны эта внешняя угроза так и не объявилась. Поэтому в последние годы единство Украины приходится поддерживать жесткими действиями спецслужб и «национал-патриотов» - их используют как несистемных силовиков для погромов редакций «неправильных» СМИ, например. И совершенно оглушительной пропагандой и идеологией - ни о каких «иных мнениях» на Украине речи нет. Закидают яйцами, зальют зеленкой, изобьют в подъезде или просто убьют. Ненависть к Порошенко обернулась симпатией к Зеленскому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704589" frameborder="0"></iframe> Как в Киеве отреагировали на победу Зеленского.

2. Отношения с Россией потеплеют?

Так как Украина находится под внешним управлением третьих стран и действует в их интересах, нет особых надежд на радикальные изменения. Задача Украины - быть «Антироссией», через которую на саму Россию можно оказывать давление - экономическое или военное.

В наследство Зеленскому оставлено множество ограничительных мер. Слой ветеранов АТО, которые не позволят «слить Донбасс». Вооруженные силы Украины - униженные поражениями и затянувшейся окопной войной, потерявшие в боях тысячи убитых «побратымов». Политический слой нацистов-бандеровцев, который имеет все инструменты для корректировки политики государства и способен на силовые действия. Наконец, «молчаливое большинство», одобрявшее дерусификацию и декоммунизацию - как кадровый резерв для новых потрясений и майданов. И, разумеется, два фетиша национального унижения - Крым и Донбасс, которые Зеленский обязан чтить. Смешно думать, что власть на Украине передали непредсказуемому человеку, который начнет резко менять политику страны. Ведь менять ее можно только в одну сторону - пророссийскую.

3. Что с Донбассом?

Зеленский может потерять Донбасс окончательно - в случае если попробует силовой вариант. Это реально, ведь новый президент в отличие от Порошенко не знает позора поражений. Вмешается ли Россия? Обязательно, всеми доступными способами. Многие не поняли, что зачистка «Дебальцевского выступа» прямо во время переговоров в Минске была сделана специально, чтобы показать Киеву, что Донбассу терять нечего и остановить его невозможно, если он захочет наступать. После февраля 2015 года война перешла в вялотекущую фазу. Скорее всего, Зеленский продолжит войну информационную. Правда, в ней уже мало смысла. Разрешить донбасский кризис без уступок со стороны Украины нельзя, одной агрессивной риторикой этого не сделать. Но за пять лет войны люди, имеющие к ней отношение и неплохо зарабатывающие на АТО, замириться просто так не позволят. Скорее всего, Зеленский это понимает, поэтому надежд на мир пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

4. Посадят ли Порошенко?

Порошенко пришел во власть не с улицы, а из украинской политической и бизнес-элиты. А Зеленский - человек буквально из ниоткуда. Так что возможна серьезнейшая подковерная и аппаратная борьба. Едва ли Петра Алексеевича дадут в обиду: он был послушный президент и делал все, что от него хотели. Начиная с бойни в Донбассе и заканчивая расколом православия.

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Зависит от парламента

По конституции Украина - парламентско-президентская республика. А потому роль главы государства там куда меньше, чем, например, в России или США. Украинский президент может сам сменить руководство Совета национальной безопасности и обороны, а также вооруженных сил, а вот назначает премьер-министра и формирует правительство не он, а парламент. Зеленский может вносить в Раду кандидатуры лишь двух министров - обороны и иностранных дел. Остальные важные должности, включая губернаторов, обязан согласовывать с парламентом или правительством.

Словом, действия Зеленского во многом будут зависеть от Верховной рады. Напомним: полномочия нынешних украинских депутатов истекают в конце ноября.

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