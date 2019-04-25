2019-04-25T12:48:55+03:00
Звезды

МакSим тяжело говорить после мощного удара во время аварии

У певицы начался воспалительный процесс от гематом, которые она получила в ДТП
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица МакSим.Певица МакSим.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица МакSим, попавшая в серьезную аварию за границей, переведена из реанимации в обычную палату. Однако артистка пока с трудом говорит, так как получила мощный удар в челюсть.

"Состояние стабильное, но пока нельзя сказать, что какой-то серьезный прорыв произошел за пару дней. Думаю, надо подождать дня три, чтобы оценить динамику. Перевели в обычную палату", - прокомментировала состояние МакSим ее помощница Маргарита Соколова.

Она уточнила, что в настоящее время артистка находится в сознании, но пока ей сложно говорить. "Был мощный удар челюсти. Как только она сможет нормально говорить, мы запишем обращение", - цитирует Соколову ТАСС.

Певица поделилась фотографией последствий аварии с подписчиками Инстаграма.

Певица поделилась фотографией последствий аварии с подписчиками Инстаграма.

Ранее продюсер сообщала, что у МакSим серьезные ушибы по всему телу и ей плохо. У артистки слабые сосуды, поэтому мощные удары, которые она получила при происшествии, нанесли ей серьезный вред.

"Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила", - цитирует помощницу "Пятый канал".

Как писал сайт kp.ru, МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт. Певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Артистка получила множественные гематомы. По оценке врачей, реабилитация звезды продлится до 20-х чисел мая. Запланированные концерты перенесены на конец мая и июнь. Соколова пообещала держать всех в курсе происходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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