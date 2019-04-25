На москвичку оформили каршеринговый Merсedes, на котором сбили насмерть человека

Доказывать свою невиновность в смертельной аварии пришлось 24-летней москвичке Людмиле Кнутовой. Девушку обвинили, что это она предоставила 19-летнему внуку экс-директора «АвтоВАЗа» Егору Ляченкову возможность взять в аренду каршеринговый внедорожник «Mersedes GLS», на котором он 13 апреля на большой скорости влетел в «Hyundai Solaris» на Воробьевых горах - 22-летний водитель легковушки погиб.

Об аварии девушка узнала из СМИ

Дело в том, что у Егора Ляченкова не было водительских прав. В СМИ предположили, что оформить аккаунт в каршеринговой компании на себя решилась Людмила Кнутова. Поступок девушки назвали глупым.

- Вот «влипла» девушка, теперь ей придется платить за разбитый автомобиль, - обсуждали в соцсетях

Сама же Людмила узнала о своем «участии» в аварии из СМИ и стала опровергать знакомство с мажором.

- Девушка прибежала в каршеринговую компанию «Anytime» с криками, что она у них вообще не создавала аккаунт. В других каршерингах брала временно авто, когда своя машина была в ремонте, но в «Anytime» никогда, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Стали проверять фотографии и документы, которые были предоставлены при регистрации аккаунта, и тут Людмила поняла, что сфотографироваться с паспортом ее просили в салоне связи, где она брала в кредит телефон за 30 тысяч рублей. Менеджер должен был сфотографировать девушку на камеру рабочего ноутбука, но сказал, что якобы что-то сломалось, и попросил девушку выйти из салона, чтобы сделать фото с паспортом на мобильный телефон. Вот так у менеджера салона связи оказалось селфи Людмилы с паспортом. А также ксерокопии паспорта. Фото водительских прав по своей наивности девушка показала в соцсетях еще три года назад.

- Как такое счастье не выложить? - писала девушка в Инстаграме под фото диплома и водительского удостоверения.

Аккаунты могут купить даже школьники

Дальше точная схема мошенников неизвестна, но у них в руках оказался пакет "чистых" (нигде не засвеченных) документов. Аккаунт Людмилы Кнутовой продали Егору Ляченкову. В интернете много объявлений «продам готовые активированные аккаунты каршеринга». Продавцы предлагают ездить на машине под чужим именем.

- Мы предлагаем активированный аккаунт. Он зарегистрирован на другого человека, в систему загружены его копии паспорта и прав.

Для службы каршеринга, все выглядит так, будто автомобилем пользуется другой человек, - говорят продавцы.

Фейковые аккаунты - серьезная головная боль для каршеринговых компаний.Фото: Иван МАКЕЕВ

В идеале для регистрации нужны копии паспорта, селфи с паспортом, водительские права (с двух сторон), привязка к номеру телефона и банковской карте. Система проверит документы на наличие фотошопа (не прикрутили ли голову Маши к блузке Кати), в базе ГИБДД проверят права.

Что получает клиент? Возможность ездить на машине не имея водительских прав (или если их отобрали). Доступ получают даже те, кому меньше 18 лет. Продавцы аккаунтов говорят, что можно спокойно нарушать под камеры и не платить штрафы, а также избежать ответственности при ДТП, если тихонько сбежать с места аварии.

Цены на готовые аккаунты довольно демократичные: за 2700 рублей в компаниях Делимобиль, Anytime, Belka Car, You Drive, Yandex Drive, Car5, Lifcar, за 2500 рублей в Artcars (г. Подольск). Однако для того, чтобы взять элитный автомобиль (например, Mersedes GLS, который брал Егор Ляченков), придется выложить около 4800 рублей. Но за такими небольшими суммами кроется развод – люди переводят деньги, а взамен получают фейковые логин и пароль. Жаловаться в полицию на то, что хотел купить «липовый» аккаунт и ездить под чужим именем? Бессмысленно.

Как же тогда получил свой аккаунт Егор Ляченков? Вероятно, что купил напрямую у создателей или через Даркнет (скрытая сеть, где можно купить оружие, наркотики и запрещенные видеоролики, однако доступ в нее только через запрещенный браузер). Сделки там, как правило, проходят анонимно, но и аферистов тоже хватает. Там купить аккаунт в каршеринговой компании можно за 10 000-15 000 рублей. Продавцы даже обещают привязать к аккаунту банковскую карту и пополнять ее за 500 рублей или 5% от суммы.

В погоне за клиентами, снизили безопасность

Ситуацию с ДТП и аккаунтом Людмилы Кнутовой в компании «Anytime» никак не комментируют.

- Известно, что компания подала заявление в правоохранительные органы по факту угона авто. А это означает, что Егору Ляченкову добавляется в дело еще одна статья, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Вообще каршеринговые компании пытаются бороться с фейковыми аккаунтами. Например, система выборочно проверяет водителей – на светофоре в машину поступает сигнал с просьбой сделать селфи и прислать, как подтверждение, что транспортом управляет именно тот человек, который указан в аккаунте. Если человек не выполняет это условие, то машина блокируется и ехать дальше не получится. Также полицейские останавливают все каршеринговые авто, проверяют не только права, но и профиль в приложении.

- 20% аккаунтов в каршеринговых компаниях являются фейковыми. Конечно, сами компании это не подтверждают. Бороться с такими аккаунтами они все же пытаются: проводят профилактический сброс паролей, некоторые компании не допускают загрузку фотографий из галереи (только через веб-камеру). Дополнительной мерой безопасности могла бы стать проверка пользователя по сим-карте при регистрации аккаунта. Ведь в России все сим-карты идентифицированы (привязаны к паспорту). Но такая проверка – это дорогое и технически сложное решение, - говорит Анна Смирнова, главный редактор сайта «Carsharik.ru».

- Главная ошибка каршеринговых компаний, что они делают онлайн-регистрацию. Нужно все же, чтобы человек приезжал к ним в офис, пусть это будет бумажная волокита, пусть будет меньше клиентов, но они же дают машину, которая представляет ценность. Должна и собственная служба безопасности проверять человека, - считает адвокат Софья Рубасская.

Что нужно менять в системе каршеринга?

Антон Цветков, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами:

- Есть предложение обязать владельцев каршеринга оборудовать машины алкозамками, которые будут блокировать зажигание, если водитель нетрезв. Это хорошая инициатива. Но пока качественных алкозамков мы не видели. Возможно, стоит подумать над ужесточением правил регистрации в каршеринге, чтобы исключить варианты, когда аккаунт регистрируется на другого человека, который может об этом вообще не знать. Но, прежде всего, необходимо качественнее обучать водителей в автошколах, усилить работу сотрудников ГАИ по профилактике нарушений ПДД и выявлению пьяных за рулем. А как-то ограничивать работу каршеринга, на мой взгляд, не нужно.

Петр Шкуматов, общественный деятель, координатор движения «Синие ведерки»:

- В ПДД отсутствует обязанность водителя предъявлять договор аренды инспектору ГИБДД. В итоге получается, что если у человека за рулем есть водительское удостоверение и машина не в угоне, то он просто продолжает ехать дальше. Соответственно, назрели изменения в ПДД, включая определение прокатного автомобиля, это касается не только каршеринга, но и классической модели сдачи авто в прокат. Например, надо, с моей точки зрения, уйти от договоров оферты и перейти к бумажным договорам, которые водитель будет обязан предъявлять инспектору ГИБДД.

Как защитить персональные данные?

Софья Рубасская, адвокат:

- Защитить свои документы можно, оформляя банковские справки и кредиты лично, и, конечно, не нужно выставлять свои документы, номера машин, билетов в соцсетях. Личная внимательность у каждого должна быть, потому что на законодательном уровне пострадавших граждан защитить очень сложно. Если уже произошла утечка данных, то нужно сообщить в правоохранительные органы. В случае героини публикации подать гражданский иск на каршеринговую компанию и салон связи. Ведь на девушку могут и кредит оформить. Кстати, замена паспорта не спасет от мошенников, они могут найти способ, как уточнить новые паспортные данные.

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