60-летняя Мадонна в свадебном платье зажигательно станцевала на столе

Мадонна прервала затянувшееся на четыре года творческое молчание и выпустила новый клип на песню "Medellin". 60-летняя поп-исполнительница осталась верна себе и устроила настоящую провокацию.

В клипе одноглазая Мадонна скачет на лошадях, отплясывает в свадебном платье на столе и флиртует с 25-летним Малумой. Наверняка многие помнят брутального рэпера по горячему дуэту с Шакирой.

На этот раз соблазнительный красавец сыграл роль жениха в клипе Мадонны. К слову, певица в течение недели дразнила публику скорым выходом нового клипа.

Мадонна выпустила первый за последние четыре года клип.Мадонна седлает коней и целуется с молодым другом Шакиры в клипе Medell n

Клип начинается с того, что звезда стоит в танцевальном классе. На ней белая блузка и юбка с высоким разрезом. На лице - повязка на глазу, в руке - хлыст. Певица отсчитывает танцевальный ритм: "Раз, два, ча-ча-ча", после чего начинает танцевать.

Через несколько тактов к ней присоединяется и колумбийский певец Малума, с которым они танцуют вместе. Затем пара оказывается в постели с шампанским, а после начинается свадебное безумие.

madonna 60-летняя Мадонна устроила новую провокацию

Мадонна в белом платье и фате на ковбойскую шляпу зажигательно и провокационно танцует с молодым партнером на праздничном столе. На рассвете они садятся на лошадей и уезжают прочь.

Песня "Medellin" вышла в рамках нового альбома Мадонны Madame X. Он посвящен работе шпионов. Это первый из пяти треков, которые должны быть выпущены до выхода альбома.

"Я назвала свой альбом «Мадам Икс». Мадам Икс - тайный агент, путешествующий по миру. Она меняет личности. Проливает свет на темные стороны жизни. Мадам Икс - танцор. Профессор. Глава государства. Наездница. Заключенная. Она студент. Мама. Ребенок. Учитель. Монахиня. Певица. Святая. Мадам Икс - это я", - пояснила Мадонна.