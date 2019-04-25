Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-25T13:33:50+03:00

"Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас", - сказал Ким Чен Ын, вручая подарок [видео]

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На встрече с президентом России Владимиром Путиным, северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил главе РФ меч, который олицетворяет силу и душу народа и лидера КНДР.

«Это подарок, который я подготовил для вас... Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», - сказал Ким Чен Ын, вручая подарок Путину.

В ответ российский лидер «подарил» монетку, пояснив, что дарить оружие в России считается не очень хорошей приметой, поэтому он символически «купил меч».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705295" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч.

Напомним, в четверг, 25 апреля состоялась первая встреча Путина и Ким Чен Ына, которая началась с беседы тет-а-тет, а после состоялись переговоры в расширенном формате. После глава Северной Кореи назвал очень содержательным свой разговор с российским президентом, а президент РФ сообщил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705234" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU