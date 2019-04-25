США разыгрывают вид на жительство в лотерею, а Израиль даёт гражданство даже без знания языка

В ближайшие месяцы россиян может стать больше на 4 миллиона. Именно столько людей проживает в ДНР и ЛНР, чьи граждане теперь имеют право на получение и российского паспорта. В Киеве и на Западе это решение Кремля вызвало бурю возмущения, однако для многих развитых стран раздача своих «корочек» для соотечественников по всему миру — обычное дело. «КП» разбирается, как работают аналогичные программы у других мировых игроков.

Израиль

Выдаёт паспорта людям, имеющим еврейские корни. Если таковые нельзя подтвердить архивными документами, то достаточно официального свидетельства раввина (иудейского священника — ред.) вашего города: предки такой-то семьи, мол, действительно принадлежат к «коленам Израиловым». По прибытии в «страну шестиконечной звезды» каждому репатрианту помогают встроиться в общество, выучить язык, найти работу по профилю.

Польша

Раздаёт «карту поляка» людям с польскими корнями. Ранее программой могли воспользоваться лишь граждане бывшего СССР (до Второй мировой войны, например, Варшаве принадлежала Западная Украина), но с нынешнего года её распространили на весь мир. «КП» (это мы про карту поляка, если что) даёт право на легальную работу в Польше — правда, не предоставляя гражданство или вид на жительство. Также для её получения нужно хорошо знать польский язык.

США

Знамениты на весь мир программой получения «грин-карты» (вида на жительства) через лотерею. Участвовать просто: заполняешь анкету на сайте — и ждёшь результат. Заявки каждый год подаёт 5-10 миллионов человек со всего света; ежегодная квота — 55 тысяч, так что вероятность выигрыша подсчитайте сами. Правда, бывают и провалы. Например, совершивший в Нью-Йорке теракт в 2017 году уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов прибыл в Новый Свет семью годами ранее, как раз выиграв эту лотерею.

До недавнего времени крайне либеральными были и правила миграции в Штаты: достаточно было сообщить, будто «на родине тебя преследуют», чтобы получить убежище. Но Трамп, пришедший в Белый дом под лозунгом борьбы с нелегалами, эту лавочку прикрыл, а сейчас поговаривают, что условия получения «грин-карты» могут серьёзно ужесточить.

Румыния

Считает Молдавию «исконной территорией», с удовольствием раздаёт свои «корочки» местным жителям (тем более, по языкам два народа действительно довольно близки). Также до Второй мировой Бухаресту принадлежала часть Черновицкой области Украины, жителям которой для получения румынского паспорта даже не обязательно иметь соответствующие корни: достаточно доказать, что твои предки проживали на этой территории до 1918 года. Всего на Украине таким образом получили паспорта страны-члена ЕС свыше 150 тысяч человек, а в Молдавии теперь есть целые политические партии (где массово состоят «новые румыны»), выступающие за «унионизм» (объединение с Бухарестом).

ИТОГО

Станислав Бышок, исполнительный директор Мониторинговой организации стран СНГ и Европы:

"Это хороший инструмент «мягкой силы»"

— Адресной раздачей паспортов занимаются многие успешные страны Это эффективный инструмент «мягкой силы». Если, допустим, в каком-то государстве серьёзные экономические и социальные проблемы, а рядом — другая, куда более стабильная территория, тем более — близкая культурно, то жители первой, конечно, будут заинтересованы получать «нормальное» гражданство.

Самый известный пример — Будапешт, раздающий паспорта жителям Закарпатья. Другое дело, мало кто знает: Венгрия даёт там гражданство не «всем вообще», не русинам или украинцам, а лишь местным венграм, каковых в этом регионе всего-то около ста тысяч.

Москве же, на мой взгляд, следует упрощать получение гражданства прежде всего тем людям, которые культурно близки и которых не нужно учить, как, простите, себя в публичном месте вести. Только такие трудовые мигранты и могут по-настоящему подстегнуть экономический рост.

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