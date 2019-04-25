«Прибежала девушка и сказала, что Сашу назвали «петухом»: В суде допросили модель, с которой Кокорин и Мамаев отдыхали в клубе

В Пресненском суде после двухдневного перерыва продолжился громкий процесс по «делу футболистов». Ну, вы помните: Александр Кокорин с младшим братом, Павел Мамаев с другом детства, тусовка в ночном клубе «Эгоист», побитый водитель Соловчук, получивший стулом федеральный чиновник Пак, арест, растянувшийся на полгода, суд и перспективы получить реальные сроки. (Подробнее - на сайте kp.ru).

Арестантов ведут по коридору, в углу группа поддержки из друзей и родственников.

- Вы герои, ребята! - кричит женский голос. - Держитесь!

Накануне стало известно, что Павел Мамаев в Бутырке немного простыл.

- Как вы заболели, Павел? - успел спросить журналист перед тем, как бывшего игрока сборной России завели в зал.

Мамаев улыбнулся. И ответил загадочно:

- Ветренно...

«ПАВЕЛ ЗАМАХНУЛСЯ И ПОШЛО-ПОЕХАЛО»

В четверг в суде прокурор допрашивала девушку, которая в ту ночь на 8 октября отдыхала с футболистами в «Эгоисте». К слову, раньше об этой девушке журналистам ничего не было известно. Да, все знали о Александре Поздняковиене, которую СМИ называют любовницей Мамаева и из-за которой жена футболиста Алана угрожала подать на развод. Знали о Екатерине Бобковой, которая вроде как была в то утро с Кокориным-старшим (про неё ещё свидетели рассказывали, что она при всех пыталась имитировать половой акт с игроком «Зенита», а в суде при гражданской жене Кокорина девушка призналась, что мужчины ее на самом деле не интересуют).

Новую свидетельницу зовут Алена Шинкарева. Девушке 20 лет и она модель из Владивостока. Осенью она летала в Москву к двум своим подругам. Они все вместе пошли в клуб «Секрет рум». И там каким-то образом (вот же удача!) оказалась в одной компании с Кокориным и Мамаевым. Кто это такие, она, правда, даже не знала. Следователю потом рассказывала, что кто-то из девчонок сказал - вот, мол, очень крутые ребята, из сборной России. Она сначала не поверила. Полезла гуглить, нашла фото. Действительно они...

Павел Мамаев в Бутырке немного простылФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В «Секрет руме» тусовщики посидели пару часов. Стало скучно. Решили перебраться в другое место. Так оказались в «Эгоисте». Танцевали, выпивали. В седьмом часу утра решили поехать покушать.

- Когда начали выходить из клуба, к нам подбежала девушка и сказала, что Сашу назвали «петухом». (На уголовном жаргоне так называют пассивного гомосексуалиста, - Авт.).

Дальше - рассказ про суету вокруг белого «Мерседеса».

- Вышли ребята, начали спрашивать водителя, сказал ли он такое.

Деталей Шинкарева не помнит. Кто что говорил? Вроде бы Соловчук первый замахнулся.

- Павел замахнулся тоже и пошло-поехало. Драка.

- Кто кого бил?

- Не помню.

«Не помню» модель Алена произнесла за весь допрос раз сто, не меньше.

- Я подошла, увидела кровь на асфальте. У водителя кровь была на лице. Кто-то из ребят проводил его до машины. Он сел в машину и уехал.

Потом компания переместилась в «Кофеманию». За столиком в углу кофейни на свою беду сидел Денис Пак из Минторга.

- Человека, который там сидел, начали сравнивать с корейским артистом. Кто - не помню. Потом от этого человека прилетело нехорошее слово, мат.

Дальше Шинкарева опять мало что помнит. Вокруг, если верить известному видео из кофейни, кипят страсти, бомбардир Александр Кокорин хватается за стул. Но девушка хочет спать и сидит в телефоне.

Фраз про «не помню» было слишком много. Поэтому прокурор Светлана Тарасова зачитала фрагмент допроса Шинкаревой. Там деталей было гораздо больше. Кто бил, кого, как. Девушка кричала охраннику «Эгоиста», чтоб он прекратил драку, но тот не стал вмешиваться.

Шинкарева предположила, что во время допроса следователь показывала ей видео, а она просто комментировала его под протокол.

Новую свидетельницу зовут Алена Шинкарева. Девушке 20 лет и она модель из ВладивостокаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«САНЯ МНЕ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»

Дальше допрашивали футболистов. Павел Мамаев рассказал судье о своём непростом детстве.

В 8 лет начал заниматься футболом. В 12 переехал из родительского дома в интернат. 16 лет дебютировал в Премьер-лиге.

- У меня супруга, двое детей. Все своё свободное время стараюсь проводить с ними. Родители находятся на моем иждивении. Помогаю семье своей сестры. Профессиональный спорт - единственный источник моего дохода.

Что было накануне ЧП? Три игры в неделю (обычный ритм российского футболиста - одна игра за семь дней, - Авт.).

- Был сложный график. За полтора месяца после игры с «Зенитом» (Мамаев забил, но его «Краснодар» проиграл, - Авт.) нам предоставили три выходных. Накопилась усталость.

Еще перед матчем они созвонились с Кокориным. Договорились вместе поехать в Москву. У Кокорина там родные, Мамаеву «нужно было по личным делам».

- С Кокориным знакомы уже 11 год. Общаемся. Он и его супруга являются крестными моих детей. У нас с Саней практически родственные отношения. Мы ездим отдыхать вместе. Кирилла знаю лет с 11. Он для меня как младший братик. Общались не так часто, как с Сашей.

Из Питера ехали на «Сапсане». В час ночи на Ленинградском вокзале их встречал Кирилл Кокорин. Футболистов он повёз в ночной клуб.

- Вы пили в ту ночь? - спросил Мамаева его адвокат Игорь Бушманов.

- Пил виски - это в начале вечера. Потом уже выпивал только пиво.

- Много?

- Не много. Я был сильно уставший после игры.

С чего все началось после выхода из «Эгоиста» давно известно: вызвали такси, подруга Мамаева Поздняковиене села по ошибке села в белый «Мерс» Соловчука.

- Я подошёл, открыл дверь и сказал ей: «Выйди из машины, это не наша». Забрал ее и ушёл. Она ругалась. Я не понимал, почему. Она сначала не говорила. Потом сказала, что села в машину и спросила у Соловчука: «Вы наверное водитель Александра или кого-то из ребят?» Тот ответил: «Я таких петухов не вожу». Я не понял, почему он это сказал.

Судья уточнила: речь шла о каком-то абстрактном Александре или об Александре Кокорине?

Мамаев говорит, что фамилия Кокорина не звучала, но якобы водитель мог его и узнать.

- Это слово унижает мужское достоинство. Я сказал Саше, что случилась эта ситуация. Мы пошли к машине. Злого умысла у нас не было. Саня спросил, за что ты меня так назвал? Водитель: «Это мое личное мнение». Извинений он не приносил.

«ПРИМУ ЛЮБОЕ НАКАЗАНИЕ»

К слову, Соловчук на суде заявлял, что петухами никого не обзывал. Заявляя в полицию, он также сообщал о нападении неизвестных. О том, что это были известные футболисты, полицейские узнали только после просмотра записей камер видеонаблюдения. Прокурор предположила, что Александра Поздняковиене могла что-то напутать, или ее не так поняли. С пьяных-то глаз. Главный аргумент Мамаева - водитель вроде как ничего не отрицал. Дальше футболист хватает Соловчука за подбородок, тот отвечает ударом по лицу. На водителя наваливаются и другие. Минут через тридцать, как известно, Виталий Соловчук приезжает в больницу с разбитым лицом, сломанным носом и сотрясением головного мозга.

Алана Мамаева, супруга футболиста.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кофейне, как показывают свидетели, Мамаев отметился только пощёчиной коллеге чиновника Пака - Гайсину.

- Я свою вину признаю, я поступил неправильно, - заявил футболист. - Единственное, я не согласен с квалификацией. Это не было хулиганством, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Надеется, что с Соловчуком и Гайсиным они в итоге помирятся.

- Буду стараться, чтобы люди, которым я причинил вред, были счастливы.

- Какое наказание было бы справедливым? - спросил адвокат.

- Я приму любое наказание.

- До какого возраста планировали играть в футбол на профессиональном уровне?

- На все воля божья. Я и в тюрьму не планировал садиться.

«СГОВОР У НАС БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН»

Кокорин рассказал, что перенёс тяжёлую травму и процесс реабилитации он так и не закончил.

Выпивал в клубах? В «Секрет руме» пил пиво. В «Эгоисте» ел. В «Кофемании» снова пил.

- Когда есть выходные, я могу себе позволить выпить.

- Я правильно понимаю, - начал адвокат футболиста Ромашов, - когда вы выходили из «Эгоиста», в семь часов утра, вы не спали уже почти сутки?

- Да. Я очень устал и хотел спать.

Дальше - с чего все началось, кто что кому сказал. Повторил показания Мамаева.

- Паша сказал, что нас назвали «петухами». И мы пошли, чтобы выяснить, почему.

- Кокорин рассказал, что раньше не раз читал оскорбления в свой адрес в интернете.

- Но я никогда не встречал конкретных людей, которые в лицо говорят оскорбления и могут объяснить, почему они так считают. Мне было интересно его (водителя) послушать.

Если коротко, по словам Александра Кокорина, если бы Соловчук сказал, что на самом деле он не обзывался, или если бы он в итоге не стал драться, когда его схватили за подбородок, «ничего бы не было». В общем, во всем виноват водитель. И ещё когда Соловчук упал после нескольких ударов, он продолжал материться.

- Был ли между вами сговор?

- Сговор у нас был только один - поехать покушать. Но мы так сговорились, что в итоге сначала все разъехались в разные кофейни и лишь потом собрались на Никитской.

Про Пака - никто, мол, в их компании не обсуждал, что чиновник, этнический кореец, похож на корейского певца Psy.

- Кто-то просто вскользь сказал. Мы посмеялись...

Про удар стулом:

- До этого он нас оскорбил. Удар? Это было по касательной...

По прогнозам адвокатов, процесс должен завершиться к середине мая. Впереди ещё не меньше пяти-шести заседаний.

КСТАТИ

«НА ВИДЕО НЕ ВИЖУ, КАК МЫ ЦЕЛОВАЛИСЬ»

Судебный процесс над футболистами имеет и некоторый пикантный оттенок. В ту ночь и что утро спортсмены, пока жены с детьми сидели по домам, гуляли в компании неких девиц. На заседаниях то и дело возникают вопросы об этих спутницах. Вот и тут тоже. И Кокорину с Мамаевым приходится отвечать. А жены сидят буквально в паре метров.

- Как вы можете объяснить, почему в кофейне Бобкова сидела у вас на коленях?

- Мне сложно ответить, почему Куропаткин (знакомый, который тоже тусовался с футболистами в ту ночь, сел на Кокорина вроде как в шутку, - Авт.) и Бобкова на меня постоянно залазили. Я никого не просил сесть ко мне на колени. Я был уставший, очень хотел есть.

- А вы целовались с ней?

- Инициативу проявляла только она. Если мы говорим о видео, я там не вижу, как мы целовались.

Гражданская жена Кокорина Дарья Валитова опустила глаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мамаев в суде признал нанесение легкого вреда здоровью Соловчука

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев признал свою вину в нанесении легкого вреда здоровью водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука в ходе потасовки в октябре 2018 года (подробности)

Кто ударил первым: в суде посмотрели видеоповторы драки Кокорина и Мамаева с водителем

В футболе в последние года появился VAR - видеопомощник арбитра. Если во время футбольного матча непонятно, по правилам был забит гол или нет, судья бежит к кромке поля и там в замедленных видеоповторах смотрит, было ли нарушение? Рукой ли коснулся футболист мяча, отправляя его в ворота? Фолил ли кто из других игроков в это время? Вряд ли Александр Кокорин и Павел Мамаев подозревали, что практически тот же VAR будет определять, сидеть им в тюрьме или нет (подробности)