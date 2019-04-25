Мамаев в суде признал нанесение легкого вреда здоровью Соловчука

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-25T16:06:33+03:00

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Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев признал свою вину в нанесении легкого вреда здоровью водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука в ходе потасовки в октябре 2018 года.

В ходе слушаний футболист также заявил, что он и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, также принимавший участие в драках, добровольно явились в Главное следственное управление МВД (ГСУ).

"По телевизору говорили, что мы в федеральном розыске. Мы звонили в ГСУ, а они говорили, что еще дела нет", - рассказал Мамаев.

Полузащитник "Краснодара" также заявил, что слово "петух", которое, как выяснилось во время предыдущих слушаний, употребил Соловчук, является оскорблением. "Мы все взрослые люди, я думаю мы сами понимаем, что это значит", - сказал Мамаев, добавив, что никогда не позволил бы себе подобного высказывания в адрес незнакомого человека.

Футболист также фактически повторил показания Александры Поздняковиене, которая была с ним в момент потасовки. По словам Мамаева, на выходе из клуба «Эгоист» Поздняковиене села в чужую машину. Футболист забрал ее оттуда, а потом она сказала, что водитель Соловчук назвал футболистов «петухами», что и привело к конфликту.

В октябре 2018 года футболисты "Краснодара" и "Зенита" Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. После драки с Соловчуком молодые люди подрались с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. В настоящий момент все четверо находятся под арестом, их обвиняют в хулиганстве, причинении легкого вреда здоровью и нанесении побоев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702108" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU