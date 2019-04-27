Стас Садальский о скандале вокруг «Голос.Дети» и победы дочери Алсу: У нас век непрофессионалов!

В финале детского песенного конкурса, на котором уже несколько лет отбирают талантливых ребят, открывая им дорогу во взрослый шоу-бизнес, победила Микелла Абрамова. Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова стала лучше по результатам голосования на программе «Голос.Дети». Многие оказались не согласны с результатами. Первый канал уже объявил о том, что голосование будет проверено.

Что думает об этом актер, шоумен и телеведущий Стас Садальский, отлично знакомый с миром телевидения и поп-сцены?

- Лишний раз доказано, что наша страна сидит на нефтяной игле и «Голос» тоже, - безапелляционно заявил Садальский. - Вы что не видите? Какой талант? У нас правит бездарность! Если такой непрофессиональный человек как Галкин, не имеющий отношения к актерству называется актером, о чем можно говорить? Все его программы мгновенно закрываются. Единственную, которую смотрят, выходит за счет детей и их непосредственности, а не за счет Галкина. Все его передачи идут с нулевым рейтингом. У нас век непрофессионалов! В кино снимаются КВН-щики, актеры все безработные сидят, люди, которые не умеют править идут в правительство. И это печально.

- Вы о соседней стране?

- Нет. В соседней стране будет очень интересно. Потому что Зеленский - настоящий руководитель. Он создал такую команду, которая приносила большие деньги. Он настоящий профессионал. Думаю, он будет одним из лучших президентов.

- А что у нас?

- У нас идет застой. Мы переживаем второй застой. Застой в искусстве. Должна быть сменяемость во всем. И на каналах тоже. Потому что одни и те же лица.

alsou_a Может быть, для многих уже не секрет, что моя доченька стала участницей шестого сезона ГолосДети

- Вы, кстати, в своем мнении насчет «Голос.Дети» согласились с упомянутым Галкиным.

- А ему ничего не остается. Потому что следующим выпрут его, если наступит сменяемость.

- Кто должен быть победить?

- Только не эта барышня. Но… Спасибо дедушке, спасибо Лукойлу!

- Значит, можно под сомнение и результаты «Евровидения-2000» с участием Алсу поставить?

- Она первое место никогда не занимала, было второе место. И там была прелестная песенка. И важна интонация. Не думаю, что было нечестно. Всегда подкупает молодость. Она молода, хороша, интонационна, думаю, ей справедливо дали вторую ступень. А в случае с дочерью — поколение отдыхает. К гадалке ходить не надо.

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«Я больше не буду смотреть «Голос.Дети»!, «Никогда мои дети не пойдут на эту программу!», «Позор!», «Разве не было детей талантливее?». Такие сообщения мигом разлетелись по сети после финала рейтингового шоу на центральном канале, где победу одержала Микелла Абрамова, дочь Алсу и внучка нефтяного магната Ралифа Сафина. (подробности)