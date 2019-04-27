Скандал на Украине: Раскольники из Киева получили Благодатный огонь хитростью
Иерусалимский патриархат ввел в этом году как никогда жесткие условия для пропуска священнических делегаций в храм Гроба Господня на торжественную пасхальную службу, во время которой в храме сходит Благодатный огонь. Допуск в храм для службы и так осуществляется по бейджам, которые выдаются членам делегаций от конфессий, но в этот раз все проходило по гораздо более жестким условиям, чем обычно. Бейджи паломников выдавались на этот раз после тщательного изучения документов и даже заполнения специальных опросных таблиц. И все с одной целью – чтобы не допустить к сослуживанию представителей раскольничьей ПЦУ/СЦУ, организованной совместно Вселенским патриархом из Стамбула и светскими властями Украины. Тем более, что представители раскольников уже предпринимали такие попытки.
- Им было бы сложно даже попасть внутрь резиденции – пропуска сюда выписываются за недели до, собственно, визита… Они (представители ПЦУ/СЦУ – прим. авт.) могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами. Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут. Такова позиция патриарха, - сообщил представитель Иерусалимского патриархата представителям украинских СМИ.
Настоящая делегация ПЦУ/СЦУ нагрянула в Иерусалим еще в Страстную пятницу. Кроме священников из раскольничьей конфессии, в состав делегации вошли депутаты Верховной Рады и даже «ветераны АТО». Они явно хотели легализовать свое присутствие, чтобы иметь возможность получить Благодатный огонь. Но… не добились успеха.
- Ни иерархи ПЦУ, ни сопровождающие их политики не попали на прием к патриарху Иерусалимскому, - подвели итоги их усилиям в сообщении Иерусалимского патриархата. А вот делегацию канонической УПЦ во главе с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием ждал, наоборот, самый радушный прием.
Однако, на официальном сайте СЦУ появилось сообщение, что «впервые в истории объединенной поместной украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви».
Неужто лгут? Конечно же, нет. Но и всей правды тоже не говорят. Огонь передается непосредственно из храма во двор, собравшимся там паломникам, и, оказывается, будучи не допущенными в храм, делегаты СЦУ возжигают его во дворе, что называется, «на дальних рубежах».
- Иерусалимский Патриархат не допускает раскольников до святынь, находящихся на канонической территории Иерусалимского Патриархата, – подтвердил неизменность позиции Иерусалима руководитель пресс-службы патриарха Кирилла о. Александр Волков. – Иерусалимский Патриархат не допускает никакого соучастия, даже молитвенного, представителей вот этих раскольничьих структур.
Точно таким же образом в предыдущие годы получали Благодатный огонь и представители раскольничьего так называемого «филаретовского» Киевского патриархата. Более того, израильские спецслужбы именно «филаретовской» делегации, в отличие от всех других, не разрешают проносить лампады в самолет. И «филаретовцам» приходится ехать на автомобилях до аэропорта в соседней Иордании и вылетать уже оттуда. Именно по такому сценарию действовала в этот раз и делегация СЦУ.
И всей конфессии, как это уже стало окончательно ясно, в очередной раз отказали в каноничности. Причем, в самом святом для верующих месте. Но представители которой, как это уже стало традицией, попытались решить свои проблемы не правдой, честностью и открытостью, а хитростью. Что, честно говоря, выглядит как-то не по-христиански. Впрочем, для них это уже обыденность.
P.S. Как выяснилось, все обстояло еще круче и не обошлось без подтасовки и лжи. Выяснилось, что паломники от СЦУ пошли на прямое нарушение и обман, взяв бейджи у сотрудников посольства и воспользовавшись квотой на 70 человек-мирян от Украины. Но квота на мирян не распространялась на прихожан СЦУ. Раскольникам хватило «ума» сделать фото с бейджами на своей груди внутри храма, пусть и у выхода. И теперь по этому поводу разгорается настоящий скандал.
- Очень хорошо, что сделали фото крупным планом, чтобы видно было номерок - я лично обращусь к иерархам Иерусалимского патриархата и прошу владык, которые читают эту запись, сделать то же самое - считаю, что нужно по номеру определить кто, вопреки запретам патриарха, сделал бейджик на имя Дудченко, - написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» пользователь Александр Вознесенский. - Вполне вероятно, что это сделали люди в посольстве, которые решили, что после смены Порошенко им недолго осталось там работать, а значит и нечего терять. Но все же, я считаю, что в патриархии должны разобраться с этим хамством. Как воры пробрались, несмотря на запреты, чтобы тихонько украсть и примазаться к Церкви.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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