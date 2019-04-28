Российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу: "Им не понравились турецкие и египетские визы в наших загранпаспортах"

В воскресенье, 28 апреля, сразу два российских самолета проверили на наличие виз в транзитной зоне главного аэропорт Гуанчжоу в Китайской Народной Республике. Несмотря на то, что летели туристы лишь с пересадкой и не планировали покидать транзитную зону их попросили оформить местные визы. Вот только получили их далеко не все.

"Комсомолке" удалось пообщаться с одной из туристок, которая уже сегодня утром должна была прилететь в московский аэропорт Шереметьево. Алена Камердина сейчас находится в транзитной зоне Гуанчжоу и не знает, когда вернется домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705820" frameborder="0"></iframe> Российские туристы застряли в транзитной зоне в китайском аэропорту.

- Алена, что произошло?

- В аэропорту Гуанчжоу два самолета, наш - из Пхукета и еще один из Бали, подвергли очень странной проверке. У нас тут была всего лишь внутренняя пересадка. И мы должны были долететь до еще одного города в Китае, откуда был рейс в Москву. Непонятно зачем, но нас всех попросили заполнить анкеты на получение китайской визы. Хотя мы находились в транзитной зоне и не выходили в город. По закону виза нам не нужна. Но у нас просто забрали паспорта и потребовали оформить документы. В итоге, 27 человек визы не получили. Это в том числе и я. Бланки заполняла три раза и каждый раз получала отказ.

- Как объяснили отказ сотрудники аэропорта?

- Сначала вообще ничего не объясняли, а потом указали на наличие турецких и египетских виз в наших паспортах. Им это почему-то не понравилось. Теперь нас не выпускают в Китай. При этом наши самолеты мы уже пропустили и сейчас сидим и не знаем, что вообще делать.

- Российское Консульство уже знает об этой проблеме? Вам помогают?

- Они все знают, но помощи нет никакой. Сказали, что сегодня воскресенье и у них выходной. Видимо, Пасху отмечают.

Алена Камердина сейчас находится в транзитной зоне Гуанчжоу и не знает, когда вернется домойФото: ВКонтакте

- Какой выход из этой ситуации?

- Скорее всего, нам придется покупать билеты на прямой рейс из Гуанчжоу в Москву. Большинство из нас уже это сделали и мы ждем рейс Аэрофлота. К таким тратам мы, конечно, не были готовы. Цены от 40 до 70 тысяч рублей за билет. Кроме того, еще сутки мы должны провести здесь. Ближайший рейс только завтра в 11.00.

- Как себя чувствуют туристы в транзитной зоне. Среди вас есть дети?

- Мы все очень устали после долгих перелетов и этой нервотрепки. Среди нас есть шестилетний мальчик. Он с родителями тоже не получил визу.

Причины этой ситуации пока официально не объяснили дипломаты ни одной из стран. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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"Попахивает политикой"

- Последние годы всё больше набирают популярность перелеты в Юго-Восточную Азию с пересадкой в Китае, в городах Гуанчжоу, Гонконг, Пекин, Шанхай. Обусловлено это в первую очередь тем, что стоимость такого маршрута существенно ниже. Если повезет, то взять прямой перелет Аэрофлотом туда — обратно до Гуанчжоу можно за копейки, около 19 000 руб на человека. А дальше уже открыта дорога куда угодно: Филиппины, Таиланд, Индонезия, Австралия. При Краткосрочной пересадка в Гуанчжоу (от нескольких часов до трех дней) для граждан России действует безвизовый транзит. В данном случае речь идет о нелегитимной задержке. Скорее всего, это какое-то политическое решение, - пояснила "КП" турагент Анастасия Власова.