Обидно, когда матери ломают крылья собственным детям

Сейчас сложно сказать, что произошло и кто виноват, сыграла ли какую-то роль в «победе» дочери сама Алсу или кто-то решил сделать их семье сюрприз. Такие вещи часто случаются из лучших побуждений, но при этом о справедливости и самих детях, которые оказываются в этой ситуации жертвами, взрослые забывают и не всегда понимают, к каким психологическим последствиям для юных победителей приводит незаслуженный успех.

Проводя конкурс «Живая классика», я периодически встречаю мам с «самыми талантливым на свете детьми», которые, отправляя ребёнка на конкурс, дают установку «без победы не возвращаться». Как ни странно, дети таких мам часто оказываются безвольными, давно поверившими в свою гениальность и переставшими работать над собой. Когда же чадо возвращается без победы, мама, вместо того, чтобы поддержать ребёнка, сказав, что поражения закаляют характер, тренируют волю и что без опыта поражений не будет настоящего успеха, объявляют, что мир несправедлив. Вместо «трудись - и рано или поздно все получится», мамы предлагают поверить во враждебность мира, внушают ребёнку, что он не победил единственно потому, что все куплено или что все решают связи. Вопрос: к чему может стремиться ребенок, убежденный матерью, что все победы давно распределены, а он, априори гений (и можно по этому поводу сложить руки), никогда не будет признан? Когда я вижу людей, которые на любой аргумент отвечают, что все куплено, решено и ничего от них не зависит, а значит, не нужно и пытаться, я всегда думаю об их матерях...

Дети - птенцы, которые учатся летать. А человеческие мамы иногда требуют сразу взлететь на высокую гору, а если не получается, поднимают на самый пик на руках - и сбрасывают оттуда: лети.

Ребёнок, скорее всего, расшибется, но зато мать насладится минутой собственного триумфа.

Для развития человеку важно к чему-то стремиться, достигать. Даря детям незаслуженные победы, мы тем самым лишаем их собственных предстоящих побед.

Конкурсы нужны, особенно детские: они помогают оценить свои возможности, понять, в каком направлении развиваться, увидеть, к чему стремиться, закалить характер и волю, а главное - они должны дарить веру в справедливость. Конкурс - это когда победа не даётся даром и когда победа может достаться каждому, кто заслужил ее трудом.

А ещё конкурсы дают необыкновенно важный навык - достойно проигрывать, признавать поражения, обнаруживать собственные точки роста, видеть вершины, к которым стоит лететь. Обидно, когда взрослые ломают детям крылья. Собственным любимым детям.

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