Виновата ли дочь Алсу в том, что родители выиграли для нее детский «Голос»

Неправдоподобный финал детского «Голоса» вызвал ураган народного гнева. Девочка, родившаяся в семье миллиардера, которую воспитала одна из самых популярных певиц России, приходит в телешоу наравне с простыми смертными. Спев пару песен, вылетает — наставница просто не верит в нее. Потом триумфально возвращается в спецтуре для лузеров. И выигрывает проект с ошеломительным перевесом, разрывая в клочья всех соперников.

Так что в этом плохого? Попробуем разобрать несколько тезисов, которые лежат на поверхности.

Все куплено, Первому каналу «занесли» за внучку миллиардера?

Мне довелось работать на 13-ти финалах шоу «Голос» — семи взрослых версиях и шести детских, и это не считая «Голос. 60+». Приходилось бывать в «счетной палате» — комнате, внутри которой идет подсчет голосов. Там стоят мониторы с результатами, по ним бегут циферки, как в «Матрице», оператор фиксирует итог.

В этой комнате нет ручки, дернув за которую, можно повлиять на результат. Охрана возле комнаты есть. Руководство Первого канала и ревизор из Нидерландов, следящий за соблюдением формата, тоже. Во все, что угодно, можно поверить, но только не в накрутку голосов. Знакомые нам по выборам в органы власти вбросы в урны в «Голосе» не работают. Считает SMS и звонки независимый оператор – электронная система, которая спускает данные Первому каналу.

Ставить под сокрушительный репутационный удар шоу, год за годом приносящее каналу стабильный доход, никто не станет.

Победительница пела хуже всех?

У Микеллы приятный и колоритный тембр голоса, мягкий и с сипотцой. Правда, есть одно «но»: это слышно, когда песня спокойная и тихая. Но там, где нужен сильный вокал, возникают трудности. Очевидные проблемы с высокими нотами были при исполнении песни «Ты здесь», где голос «плывет», и три бэк-вокалистки изо всех сил пытаются вытащить сложный для Абрамовой припев.

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.

То же самое было с непростой песней Love the Way You Lie Рианны и Эминема, где девочка начала задыхаться от быстрого темпа и перестала попадать в ноты

Микелла Абрамова. Love the Way You Lie - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.

Видно, что Микелла занимается вокалом не так давно. Во время прямого эфира все волновались, это понятно. Но были дети, объективно спевшие сильнее и увереннее. Увы, это им не помогло.

Ержан Максим. All by Myself - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.

Требования к вокалу никак не связаны с классовой ненавистью. Кто не помнит, второй сезон детского «Голоса» выиграла Сабина Мустаева — дочь, между прочим, тоже очень влиятельного человека. Руслан Мустаев — заместитель председателя Федерации гимнастики Узбекистана, которого называют правой рукой Лолы Каримовой, дочери президента страны.

Сабина, как и Микелла, тоже вернулась в шоу после дополнительного, спасительного этапа.

У кого-то та победа вызвала вопросы? Нет.

Все потому что Сабина спела так, что заткнула за пояс и хейтеров, и наставника Максима Фадеева, который до этого «слил» певицу.

Виновата ли Микелла Абрамова в этой победе?

Нет. Девочке 10 лет. Да, она выросла в богатой семье. Да, она просто старалась победить, как и все. Пела, как умеет. Неочевидный результат конкурса — вопрос чувства вкуса, этики и совести родителей. Поэтому распинать ребенка за то, что папа и мама именно так видят путь к успеху, - низко. Справедливо или нет — другой вопрос. Справедливость — потребность души, но никак не условие жизни.

Этот скандальный финал, который на фоне проблем Донбасса или Шри-Ланки может показаться вымученной блажью, стал очередным тестом на скотство для нашего общества.

Для звезд эстрады, наплевавших на принципы, честную конкуренцию и уважение к простым детям, за которых не просила Алсу (Бузова, Киркоров и другие по щелчку агитировать за Микеллу). Для публики в зале, изо всех сил бившей в ладоши вместо того, чтобы освистать этот фарс. Для тех, кто спустил Полкана на десятилетнюю девочку.

Задайте себе вопрос: если бы с таким же отрывом победил другой участник шоу - ребенок простых родителей, который поет далеко не как Карузо или Камбурова, резонанс был бы сопоставимым?

Это покалечит психику других детей?

В определенном смысле да. И это, пожалуй, самый серьезный урон. Ведь одно дело, если ребенок проигрывает в бескомпромиссной борьбе — поплакал и стал сильнее. А другое, если мечту давят «Камазом», из кузова которого до земли долетают шуршащие купюры. Такие финалы отбивают у детей желание соревноваться, расти или преодолевать трудности. Зачем? Все решит число отправленных эсэмэсок и продвижение в соцсетях.

Сначала отомрет любовь к музыке, а там и вера в людей.

Этот сезон «Голоса» был худшим?

Кроме блеснувших Нино Чеснер, Роберта Багратяна и Ержана Максима, и вспомнить особо некого. Наставники изо всех сил пытались имитировать интерес к шоу и судьбам детей, но все это сводилось к штампам («замурашило», «вы уже готовый артист», «на сцене не ребенок, а взрослый человек»), от которых сводило скулы, или странной экспрессии Светланы Лободы. Которая в поисках «оживляжа» могла или на кресло взобраться с ногами, или пасть на колени перед поющим ребенком.

Песни, которые тренеры подобрали для детей в финале, и вовсе вводили публику в сомнамбулический транс. «Адажио» Альбинони, хит Дианы Гурцкая, «Вечная любовь» Азнавура, песня из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года— это действительно то, что дети должны петь в финале бодрого развлекательного шоу?

Эмоции и отклик зрителя вызвал только скандал с нечестной, как посчитали многие, победой дочери Алсу. И это тревожный знак для организаторов шоу.

Какой итог был бы справедливым?

Идея аннулировать результаты голосования - это абсурд. Проголосовав, люди отправляли деньги в фонд «Жизнь в движении» и все они пойдут на лечение детей с ограниченными возможностями. Переснять финал —дорого и недопустимо. Этим Первый канал легитимизирует прецедент, откроет ящик Пандоры, и потом оспорить можно будет любой исход голосования.

Первому каналу извиняться за победу Абрамовой тоже странно. Запретить голосовать за участника не имеет права никто. Юридически победа абсолютно честная.

Что в остатке?

Было бы красивым жестом, если бы Микелла, закрывшись в ванной, в тайне от богатого папы и известной мамы записала видеообращение к подписчикам и отказалась от статуэтки детского «Голоса», пообещав направить гонорар в помощь нуждающимся. Но так бывает только в сказках. Во-первых, девочке всего 10 лет и рано ждать от ребенка настолько серьезных поступков. Во-вторых, раз родители считают допустимым добывать победу для дочери любой ценой, значит, у нее очень мало шансов адекватно оценить собственные возможности и ситуацию в целом. И перспективы у такого явления весьма нерадостные. Это и пугает гораздо сильнее результатов злосчастного голосования.

