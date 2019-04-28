Пусть всегда будет огонь!

Так происходит сотни нет. Тысячи людей с самого утра занимают место в Храме Гроба Господня, толкаются, переживают, надеются встать там, откуда можно увидеть хоть малую часть действа, уцепить взглядом патриарха Иерусалимского, или хоругви, которые несут перед ним, или хотя бы услышать мерный грохот посохов его охраны – мрачные фигуры в фесках повсюду сопровождают патриарха… Люди стоят часами, не видя толком ничего, кроме голых стен древнего храма. Люди разного возраста, разных церквей… У них болят ноги, кружится головы, ломят спины… Часы бесконечны… Но когда начинается служба, когда где-то там, за спинами впередистоящих что-то происходит, все эти тысячи теряют головы и ждут, ждут, молятся, кричат… А потом появляется огонь и тут главное – лица. Восторженные, невероятно счастливые взрослые люди, бросаются со своими свечами на огонь, боятся опоздать, им страшно получить его на секунды позже остальных… Зажигают свои свечи от свечей соседей и огонь ослепляет их… Поднимают свечи над головой… Они счастливы эти секунды, эти минуты, и любая цена ха такие мгновения не кажется высокой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705731" frameborder="0"></iframe> Схождение Благодатного огня.Тысячи верующих стали свидетелями этого пасхального чуда

Схождение благодатного огня сильное испытание для людей эмоциональных, и представители горячих народов порой ведут себя несколько экзальтированно… Но наши… Мы разные, конечно, но спокойствие, боязнь показать свои эмоции важная черта русских, украинцев, белорусов… И на лицах наших соотечественников в Храме главная черта – детскость. Взрослые дядьки вдруг смотрят на мир глазами так, как будто им пять лет. Они чуть стесняются этого чувства, оно очень быстро проходит, но это странное, но невероятно сильное чувство… Оно приходит лишь в миг сильного эмоционального переживания, и его, пожалуй, полезно пережить… Оно одинаково на моих глазах подействовало на адвоката из Лондона, на ребят из Белоруссии, на меня самого…

В этом чувстве точно было чудо…

Потом огонь бегом, очень быстро, несли к Русской миссии. Участники делегации Фонда Андрея Первозванного поздравляли друг друга по дороге, максимально организовано рассаживались по автобусам, мчались в аэропорт…

Всего через несколько часов после того, как огонь сошел в Иерусалиме, он оказался в Москве. И в аэропорту «Внуково» его встречали тысячи людей… Владимир Якунин вынес лампаду, и начался кошмар для местной службы противопожарной охраны. Свечи, лампады… Вот девушки в форме таможенников бережно несут зажженную свечу, гадая как сохранить огонь. Вот дамы на стойке авиакомпаний улыбаются с лампадками в руках, вот пробка на выход из аэропорта, и огонь, огонь, огонь, огонь… В автобусах, в вагонах метро, в такси, и в кортеже, направляющемся в Храм Христа Спасителя…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705770" frameborder="0"></iframe> Благодатный огонь прибыл в Москву.

И есть надежда, что через год мы снова на секундочку превратимся в детей. Хотя бы некоторые из нас…

КАК ЭТО БЫЛО

Хождение за Благодатным огнем: новая версия

Аэропорт «Внуково» трудно удивить, и все же люди в черных одеждах, готовящие все необходимое для молебна в зоне вылета – явление экзотичное (подробности)