2019-04-26T17:06:23+03:00
Политика

Владимир Зеленский решил отдохнуть от распадающейся страны

Оставшимся согражданам, будущий президент пожелал «норм.отдыха!!!!»
Дмитрий СТЕШИН
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Зеленский умыл руки после государственных дел и отбыл на несколько дней в ТурциюЗеленский умыл руки после государственных дел и отбыл на несколько дней в ТурциюФото: Facebook
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После принятия Радой закона о «исключительности украинского языка», будущий президент переименовал аккаунт в Фейсбуке в труднопроизносимое «Володимир Зеленьский», умыл руки после государственных дел и отбыл на несколько дней в Турцию.

Чтобы оставшимся украинцам не было так печально и скучно, он написал им на прощание:

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через 2 дня – назад. За 4 месяца … первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм.отдыха !!!!»

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

Во всех странах, даже со стабильными режимами, 30 дней между избранием президента и его окончательным утверждением в должности с принятием присяги – период не просчитываемых рисков. В эти дни может произойти все что угодно. Например, диспетчер аэропорта «Борисполь» откажет в посадке президентскому самолету, а на ВПП вдруг встанут пожарные машины и грузовики. Или, на «Площади Свободы» соберется Майдан из проигравших и их сторонников. Вариантов множество.

В этот короткий период будущий президент обычно формирует команду и намечает ближайшие планы. Отслеживает риски, пытается договориться с противниками и купирует действия врагов. Если в стране идет война – общается с военными, едет на фронт, наконец. А война на Украине идет уже пятый год. Если рушится экономика, пора платить по кредитам МВФ, газовый транзит закончился…будущий президент либо сразу накладывает на себя руки, либо пытается маневрировать, собрав советников-экономистов. Если часть страны уходит в подданство соседней державы, мучительно думает, как сделать, чтобы не ушли все остальные области и провинции.

Можно долго анализировать - что должен делать Зеленский в эти дни? Но можно просто сделать два вывода. Либо Владимир Зеленский просто не понимает, во что ввязался, либо он «техническая фигура» и все реальные решения принимались и принимаются без него.

В любом случае, украинский народ мало что может изменить. Но может пока «норм.отдохнуть!!!».

МНЕНИЕ

Для России Зеленский станет хуже Порошенко

Наш колумнист размышляет, как теперь будут жить Москва и Киев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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