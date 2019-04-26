Худрук Малого театра Юрий Соломин рассказал о последних днях жизни Быстрицкой

Элины Быстрицкой не стало 26 апреля. Главной красавице российского кино был 91 год, когда перестало биться ее сердце. Она много играла в театре, ее отношения с кинематографом запомнились яркой ролью Аксиньи в «Тихом Доне». Она была особенной: ей подражали, ей завидовали, ее ценили. Роковая красавица с невероятной энергетикой. Она всю жизнь жалела, что не родила детей, когда здоровье совсем пошатнулось, ухаживать за ней прилетела сестра из Израиля.

- Последнюю неделю Элина Авраамовна лежала в больнице. Родная сестра помогала ей, жила с ней. Мы все помогали, театр помогал, навещали, - рассказывает художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Именитую пациентку навещали не только коллеги-театралы, но и медики. Обязательно раз в неделю кто-нибудь заходил и справлялся о здоровье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

- До госпитализации она лежала дома. Лечилась, следили за ней. Но, видите, наверное, что-то случилось такое, что ее не стало. Скорее точные причины смерти не назовут даже медики, все таки возраст. Мы совсем недавно отмечали ее день рождения. Все честь по чести! Она уже тогда сильно болела, - рассказывает ФАН Соломин.

Элина Быстрицкая в роли Пановой и Юрий Соломин в спектакле "Любовь Яровая", 1977 год. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/

Коллеги в один голос уверяют, что Элина Быстрицкая была не только очень талантливым человеком, но и очень хорошим. Несмотря на сложный характер она всегда была готова протянуть руку помощи, если к ней обращались.

- Можете мне поверить, я не сочиняю, — она могла пройти через стены и тернии, как говорится, и помочь человеку. Это было у нее! Наверное, она все-таки это переняла от наших стариков, с которыми ей посчастливилось работать, великих артистов, когда она молодая пришла в театр. Она помогала всем до последних дней, - резюмирует Соломин.

Свои соболезнования в связи со смертью актрисы уже выразили многие: режиссеры, политики, артисты. Пока официально дата похорон и место захоронения не определено, но в Малом театре отмечают, что будут обращаться к столичным властям, чтобы актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.

Известный режиссер Владимир Бортко отметил, что Элина Быстрицкая была символом эпохи. Ее жизнь была яркой и красивой, как и она сама. Смерть стала очень большой потерей.

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