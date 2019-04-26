Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, российский режиссёр Владимир Бортко принес свои соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой.
Сайт kp.ru писал о том, что сыгравшая Аксинью в "Тихом доне" народная артистка СССР умерла в возрасте 91 года после тяжелой болезни. Последние месяцы женщина уже не могла видеть и самостоятельно передвигаться.
"Это действительно печальная новость. Бывают актёры одной роли в силу разных обстоятельств. У Элины Авраамовны тоже, казалось бы, была одна самая заметная. Но в отличие от многих, она сыграла ещё много ролей в театре и в кино", — сказал Бортко в комментарии телеканалу RT.
По словам режиссера, все, за что бралась Быстрицкая, "было просто замечательно", а потому ее смерть - это "большая потеря".
Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".
ИСТОЧНИК KP.RU
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