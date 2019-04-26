2019-04-26T11:53:31+03:00
Общество

Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой

Все, что она делала, было "просто замечательно", сказал режиссер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Петр Глебов и Элина Быстрицкая в экранизации "Тихого дона"Петр Глебов и Элина Быстрицкая в экранизации "Тихого дона"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, российский режиссёр Владимир Бортко принес свои соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой.

Сайт kp.ru писал о том, что сыгравшая Аксинью в "Тихом доне" народная артистка СССР умерла в возрасте 91 года после тяжелой болезни. Последние месяцы женщина уже не могла видеть и самостоятельно передвигаться.

"Это действительно печальная новость. Бывают актёры одной роли в силу разных обстоятельств. У Элины Авраамовны тоже, казалось бы, была одна самая заметная. Но в отличие от многих, она сыграла ещё много ролей в театре и в кино", — сказал Бортко в комментарии телеканалу RT.

По словам режиссера, все, за что бралась Быстрицкая, "было просто замечательно", а потому ее смерть - это "большая потеря".

Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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