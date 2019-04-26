Роль Аксиньи, бездетность и чувство собственного достоинства Элины Быстрицкой

Так уж получилось, что одна из самых популярных советских актрис сыграла в кино всего несколько ролей. Если точнее, меньше 20. Причем половину - в фильмах, ныне забытых (ну правда, кто сегодня помнит картины «Негасимое пламя», «Николай Бауман», «Московский полицейский Каминский» или «Бравые парни»?) А роли по-настоящему знаменитые - в далекие 50-е годы: «Неоконченная повесть», «Тихий Дон», «Добровольцы»…

Увы, на заре карьеры Быстрицкая упустила несколько больших и выигрышных киноролей. Так, например, она отказалась играть в «Двенадцатой ночи» по Шекспиру (предпочла сняться в «Неоконченной повести»), Джемму в «Оводе» по Этель Лилиан Войнич, героиню картины «Убийство на улице Данте». Последнюю роль она не сыграла, потому что заболела инфекционным гепатитом.

Элина Быстрицкая скончалась в Москве на 92-м году жизни.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но этого хватило для славы, растянувшейся на долгие десятилетия. В Москве Быстрицкую, кроме того, знали как звезду Малого театра: еще в 90-е она считалась там живой легендой и богиней, а уж в 2010-е… Она выходила на сцену и в очень пожилом возрасте - играла, пока могла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705499" frameborder="0"></iframe> Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

Будучи одной из самых красивых советских актрис, Быстрицкая всегда была и одной из самых «правильных». Получив в детстве отличное воспитание, она всю жизнь старалась вести себя безупречно, не впутываться ни в какие скандалы и интриги, очень прямо держать спину, предельно тщательно выбирать слова в общении с журналистами. (Потом самым правильным ей показалось вообще свернуть контакты с прессой до минимума). Такой вот склад характера. И в частности именно благодаря характеру Быстрицкая стала воплощением некоей царственности.

«Мне всю жизнь будут сниться мои раненые»

Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве, в еврейской семье, а имя получила в честь героини пьесы Кнута Гамсуна «У врат царства» - это произведение очень любила ее мать. Имя должно было писаться с двумя «л» - но, видимо, паспортистка плохо его расслышала.

«В ответ на вопрос, откуда я родом, я могла бы ответить: из бедности, из коммуналки, из войны» - писала она в мемуарах. Семья вшестером ютилась в двух маленьких комнатках, потом отцу Элины предложили переехать из Киева в городок Нежин в Черниговской области - там дали отдельную квартиру. В Нежине 13-летнюю девочку и застала война. Она тут же отправилась в госпиталь, где служил отец - сказала, что хочет помогать стране. Ей сказали, что она будет помогать раненым - писать письма под диктовку, разносить почту… Вскоре армии пришлось отступать сквозь пожары, бои и кровь, госпиталь и его юную сотрудницу эвакуировали. Санитарный поезд шел сквозь сплошные бомбежки, убитых приходилось складывать на крышах вагонов.

Советская киноактриса Элина Быстрицкая, 1964 год. Фото Евгения Кассина и Александра Конькова (Фотохроника ТАСС)

Быстрицкая была медсестрой несколько военных лет. «Мне всю жизнь будут сниться мои раненые, мои передвижные, на колесах, госпитали, окровавленные бинты, кровь на белых халатах»… Через несколько десятилетий ее наградят орденом Отечественной войны II степени.

А после войны она твердо решила стать актрисой. Ей пришлось переломить волю родителей, мечтавших, чтобы она стала врачом. Она сначала окончила медучилище, потом поступила в педагогический, но мечту о театре не оставляла. И поступила.

Но и дальше пришлось преодолевать трудности. В последние годы жизни Сталин начал разворачивать масштабную кампанию против евреев - она не осуществилась в полной мере лишь потому, что вождь умер. И все же в 1952-1953-м многие евреи успели пострадать - Быстрицкая в том числе.

Тогда она училась в Киевском театральном училище. В какой-то момент один студент сдуру дунул ей свистулькой прямо в ухо - а уши у нее после перенесенной в детстве болезни были очень чувствительные. Быстрицкая развернулась и дала разбойнику оплеуху. К несчастью, он был русским, а она - нет. А Украину уже заливала волна «антисионизма» - то есть антисемитизма, и Быстрицкой сообщили, что ее вот-вот отчислят.

Она ответила: «Если завтра будет приказ о моем отчислении, послезавтра ищите меня в Днепре». Однако комсомольское собрание все-таки состоялось и шло до трех часов ночи. Мололи какую-то страшную (действительно страшную) ерунду о сионистских организациях. Быстрицкая почти окончательно решила покончить с собой в случае отчисления. Спас ее художественный руководитель курса Иван Чабаненко, с утра вправивший чересчур ретивым комсомольцам мозги.

«Меня сравнивали с Джиной Лоллобриджидой. Но я лишь презрительно фыркала!»

Знаменитой Быстрицкая стала после «Неоконченной повести» - фильма, где она играла врача, пытающуюся поднять на ноги прикованного к постели кораблестроителя. Эта картина поразила в том числе европейских зрителей - французы, например, были поражены, увидев в фильме не строителей коммунизма, а живых людей. «Мы впервые видим героев советского фильма, одетых как городские жители, в пиджаках и галстуках, мы видим, что они слушают радио и, естественно, пользуются телефоном. Впервые мы видим обыкновенную жизнь, где работа, конечно, занимает большое место, но где «дозволено иметь личные чувства, индивидуальность…» - писали в одной газете.

Элина Быстрицкая в 1965 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А про исполнительницу главной роли рецензент сообщал: «Элина Быстрицкая — совершенно очаровательная докторша, которая иногда напоминает Джину Лоллобриджиду». Быстрицкая, прочитав это, лишь презрительно фыркнула: Лоллобриджида не была ее героиней, и она совершенно не хотела на нее походить.

Кораблестроителя в «Неоконченной повести» играл Сергей Бондарчук, с которым у Быстрицкой сложились довольно дурные отношения. (Несколько лет назад она вспоминала: «Даже сегодня, когда я сталкиваюсь с людьми, которые работали с Сергеем Федоровичем, с его поклонниками, родственниками и друзьями, чувствую их отрицательную энергию по отношению ко мне»). В какой-то момент Бондарчук ее так обидел, что она разрыдалась и объявила, что не будет с ним вместе играть. В тот день снимали диалог героев Быстрицкой и Бондарчука - и в итоге режиссер Фридрих Эрмлер был вынужден сам ей подыгрывать (на камеру снимали только ее реплики).

С Сергеем Бондарчуком в фильме "Неоконченная повесть".

Позже Бондарчук пробовался на роль Григория Мелехова в «Тихом Доне» - но режиссер Сергей Герасимов ему отказал. В конце концов, уже в 90-е, Бондарчук поставил свою версию «Тихого Дона». Невеселую судьбу этого телесериала, в котором Григорием неожиданно стал рафинированный британец Руперт Эверетт, а Аксиньей - невыразительная Дельфин Форест, все прекрасно помнят.

А Быстрицкая в середине 50-х стала эталонной Аксиньей. На роль в экранизации романа, который актриса обожала, ее утверждал сам Михаил Шолохов, отвергнувший десятки других кандидаток (конкурс на эту роль был огромным). Правда, Быстрицкой пришлось набрать лишних 15 килограммов: у казаков в начале ХХ века красивой женщиной считалась «полнокровная» женщина. Быстрицкая ела много орехов, сметаны и меда. Кроме того, ей пришлось с помощью старых казачек научиться правильно нести коромысло с двумя ведрами: нужно было двигать бедрами так, чтобы «казаки пялились, глаза ломали».

Роль Аксиньи стала главной в карьере актрисы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Шолоховым, кстати, актриса во время работы над «Тихим Доном» практически не пересекалась. Он ни разу не приехал на съемочную площадку, хотя станице Вешенская находится недалеко от места, где шли съемки. Один раз Быстрицкая, все-таки встретившись с писателем, попросила познакомить ее с прототипом Аксиньи. Тот только и ответил: «Глупенькая, я же это выдумал…».

Потом было еще несколько встреч. Сначала (во время просмотра двух первых серий «Тихого Дона») Шолохов бесконечно курил и плакал. Потом, в 60-е, Быстрицкая снималась в Ленинграде и пришла в гости, в номер «Астории», где жил Шолохов. Там толпились непонятные люди и витал запах перегара, а сам писатель выглядел буквально опухшим. «Михаил Александрович, как вы так можете, что вы делаете с писателем Шолоховым?» - воскликнула Быстрицкая. «Замолчи! - ответил Шолохов. - Ты думаешь, я не знаю, что выше «Тихого Дона» я ничего не написал?»

У Быстрицкой было ощущение, что она присутствует при медленном самоубийстве писателя. Но оно растянулось на 20 лет - Шолохов умер только в середине 80-х, так и не написав ничего равного «Тихому Дону».

Быстрицкая в спектакле Московского театра эстрады "Случайный вальс", 1985 год. Спектакль был поставлен по повести С.Алексиевич "У войны не женское лицо". Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/

«Как жаль, что у меня нет детей»

Красавице Быстрицкой пришлось на себе вынести пристальное внимание режиссеров и актеров, обуреваемых не вполне чистыми помыслами. В ее автобиографической книге «Встречи под звездой надежды» этому уделяется довольно большое внимание. Ей делали сомнительные предложения то режиссер херсонского театра Морозенко, то режиссер Малого театра Борис Равенских, то актер Николай Крючков (последний, впрочем, моментально опомнился и впоследствии стал добрым другом актрисы). Быстрицкая была как сталь - с ее характером и воспитанием и помыслить о том, чтобы принять такие предложения, было невозможно.

А замуж Быстрицкая вышла за сотрудника отдела переводов Министерства внешней торговли. Его звали Николаем Ивановичем. Предложение он ей сделал через четыре дня после знакомства. Несмотря на воспитание, Быстрицкая всегда называла себя импульсивной женщиной, и предложение мгновенно приняла. Она очень надеялась, что в браке у нее появится ребенок - хотя с юности знала, что из-за медицинских проблем детей у нее не будет. Их, увы, на свет так и не появилось.

«Сегодня я думаю: как жаль, что у меня нет детей. Правда, неизвестно, какими бы они были. И так ныне в этом плане много беды. Ничего ведь не проходит зря, ничего не дается легко. И ничто не остается безнаказанным. У беды есть странное свойство передаваться по наследству. Я не говорю о генетической наследственности, о болезнях. Речь идет о социальных последствиях. Пережитое нами явно сказывается на новых поколениях. Им в наследство досталось не только то лучшее, чем жили мы, но и проблемы в интеллектуальном, культурном развитии, созданные жестокими военными и трудными послевоенными годами».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

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