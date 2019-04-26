Больную раком 39-летнюю актрису "Тайн следствия" прооперировали после рецидива

Актриса Кристина Кузьмина впервые откровенно рассказала о том, как борется с онкологией. Звезда сериалов "Тайны следствия" и "Мы из будущего 2" долгое время скрывала страшный недуг, однако у нее случился рецидив и ее прооперировали.

"Это моя не первая встреча с онкологией. Пять лет назад у меня уже случился рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло...", - рассказала Кристина Кузьмина.

Когда актриса узнала, что у нее случился рецидив, то она не испытала шок. "Во второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шок, но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия...", - цитирует ее "СтарХит".

kuzminakristina_actress Это не первая встреча Критсины Кузьминой с онкологией

Кроме того звезда сериалов рассказала о своей болезни дочери Агриппине-Аграфене. После операции и химиотерапии Кристине пришлось остричь волосы.

"Я не стала рассказывать ей все подробности и процессы лечения. Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Она говорила: «Ну, мамочка, когда у тебя обратно вырастут волосы?!». Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает", - поведала артистка.

kuzminakristina_actress В минуты отчаяния актрису спасают мысли о завтрашнем дне и любовь близких

Кузьмина в полной мере научилась ценить каждый прожитый день и радоваться мелочам. "Я действительно очень ценю жизнь, даже какие-то мелкие, бытовые вещи. Многое прощаю людям. Понимаю, что завтра может кто-то исчезнуть, меня может не стать", - рассуждает она.

В минуты отчаяния актрису спасают мысли о завтрашнем дне и любовь близких. "Мне хочется многое успеть, многое сделать. У меня в голове ворох идей. Я не хочу думать ни о чем плохом. Живу себе и живу... Любовь творит чудеса и правит миром. Это правда", - резюмировала Кристина.