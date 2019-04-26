2019-04-26T18:34:44+03:00
Звезды

54-летняя Алена Апина пришла в ночной клуб в дерзком наряде

Полупрозрачная блузка с глубоким декольте и кожаные лосины выгодно подчеркивали роскошную фигуру певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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54-летняя Алена Апина произвела фурор54-летняя Алена Апина произвела фурорФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Алена Апина появилась на публике в полупрозрачной блузке с глубоким декольте и кожаных лосинах. Певица выступила на открытии ночного клуба.

54-летняя Алена Апина произвела фурор, показав свои пышные формы. Звезда 90-х поделилась фото с концерта в Санкт-Петербурге. "На открытии клуба в Питере! Спасибо за фотку!", - подписала снимок исполнительница.

Апина вышла на сцену в достаточно смелом наряде - черных кожаных лосинах и кружевной блузке с глубоким декольте. Большинство поклонников оценили образ певицы и отметили, что она прекрасно выглядит.

"Алена супер! Молодым даст фору!", "Фотка огонь!", "Суперженщина", "Елена, какая же Вы красивая!", "Вау, секси", "Фигура и формы супер!", "Красотка", - осыпали комплиментами артистку возбужденные подписчики.

neapinaneapina
Показавшая пышные формы Апина возбудила публику
1755 отметок «Нравится»54 комментариевInstagram

Алена Апина постоянно доказывает, что после 50 лет жизнь только начинается. По ее словам, она стала более раскованной после развода с продюсером Александром Иратовым, с которым прожила 25 лет. Несмотря на решение разойтись, Алена продолжает общаться с экс-супругом ради дочери - 16-летней Ксении, которую родила суррогатная мать.

Алена Апина прославилась в 1988 году как солистка популярного в то время коллектива "Комбинация",. Хиты "American Boy", "Вишневая девятка" и "Бухгалтер" знал, кажется, каждый. В 1991 году певица начала сольную карьеру и буквально взорвала чарты песней "Ксюша".

neapinaneapina
Алена Апина постоянно доказывает, что после 50 лет жизнь только начинается
1322 отметок «Нравится»76 комментариевInstagram

Сейчас артистка продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки в соцсети. В конце марта она снялась в одной рубашке во время отдыха в Испании. Фото собрало массу положительных комментариев.

Также певица выпустила откровенный клип "Близость", где предстала в нижнем белье. Видео наделало много шума.

Алёна Апина о съемках в эротическом клипе: «Теперь меня сравнивают с бабушкой Мадонной!».Певица презентовала новый провокационный ролик «Девушка Бонда»

ИСТОЧНИК KP.RU

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