54-летняя Алена Апина пришла в ночной клуб в дерзком наряде
Алена Апина появилась на публике в полупрозрачной блузке с глубоким декольте и кожаных лосинах. Певица выступила на открытии ночного клуба.
54-летняя Алена Апина произвела фурор, показав свои пышные формы. Звезда 90-х поделилась фото с концерта в Санкт-Петербурге. "На открытии клуба в Питере! Спасибо за фотку!", - подписала снимок исполнительница.
Апина вышла на сцену в достаточно смелом наряде - черных кожаных лосинах и кружевной блузке с глубоким декольте. Большинство поклонников оценили образ певицы и отметили, что она прекрасно выглядит.
"Алена супер! Молодым даст фору!", "Фотка огонь!", "Суперженщина", "Елена, какая же Вы красивая!", "Вау, секси", "Фигура и формы супер!", "Красотка", - осыпали комплиментами артистку возбужденные подписчики.
Алена Апина постоянно доказывает, что после 50 лет жизнь только начинается. По ее словам, она стала более раскованной после развода с продюсером Александром Иратовым, с которым прожила 25 лет. Несмотря на решение разойтись, Алена продолжает общаться с экс-супругом ради дочери - 16-летней Ксении, которую родила суррогатная мать.
Алена Апина прославилась в 1988 году как солистка популярного в то время коллектива "Комбинация",. Хиты "American Boy", "Вишневая девятка" и "Бухгалтер" знал, кажется, каждый. В 1991 году певица начала сольную карьеру и буквально взорвала чарты песней "Ксюша".
Сейчас артистка продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки в соцсети. В конце марта она снялась в одной рубашке во время отдыха в Испании. Фото собрало массу положительных комментариев.
Также певица выпустила откровенный клип "Близость", где предстала в нижнем белье. Видео наделало много шума.
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ИСТОЧНИК KP.RU