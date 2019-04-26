Спрос и цены на услуги звезд «Битвы экстрасенсов» упали

Очередные любители легких денег заполняют анкеты для участия в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Народ со всей страны стремится попасть на экраны в популярном мистическом шоу, так как после эфиров на федеральном канале услуги экстрасенсов вырастают в цене. Особенно если маг продержался в эфире хотя бы месяц.

Периодически различные специалисты разоблачают участников различных мистических шоу. Три серии документального проекта «Идущие к черту» Бориса Соболева («Россия 1») только на YouTube посмотрели почти 10 млн.человек. Соболев показал как «монтируют чудеса» в телепроектах об экстрасенсах и доказал, что без монтажа и подсказок редакторов маги теряют свои способности.

Пару недель назад прошли очередные испытания на премию имени Гарри Гудини. Группа ученых вот уже который год ищет экстрасенсов, которые смогут продемонстрировать свои паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. То есть пройти испытания аналогичные тем, что они щелкают как семечки на ТВ только без телемонтажа и подсказок. За это экстрасенсам обещают приз в один миллион рублей. Желающих мало, а те, что решились на эксперимент не прошли испытаний. Уже прошли 18 проверок. Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин так описывает результаты последнего эксперимента: «Мы провели 16, 17 и 18-ю проверки паранормальных способностей в рамках Премии имени Гарри Гудини. Испытуемые пытались отличить мёртвых и живых людей по фотографиям. Фотографий было 42, нужно было набрать 32 правильных ответа. Результаты заявителей 20, 16 и 20 правильных ответов. Это примерно 50 на 50, как броски монетки...»

Усилия ученых и журналистов по разоблачению экстрасенсов из телевизора начали приносить первые результаты. Маги и волшебники жалуются друг другу на снижение потока клиентов. «Теряют все: те, кто ломит по 50 тысяч за прием вынуждены снижать цены. Пока на 10 - 15 тысяч, чтобы привлечь менее платежеспособных клиентов. И те, у кого приемы по 20 тысяч тоже страдают: к ним стали меньше ходить! Но никто вам сейчас в этом не признается: делают вид, что процветают. Хотя там уже столько заработано-наколдовано, что всем детям и внукам хватит! » - рассказал нам помощник одного из раскрученных экстрасенсов.

Мы обзвонили приемные около 15 популярных в народе чародеев: спад цен за последние полгода произошел в среднем на 20%. Но практика показывает, что как только в эфире начинается новый сезон «Битвы экстрасенсов» цены взлетают вновь. Будьте бдительны!

Стоимость приема у раскрученных экстрасенсов от 10 до 70 тыс.руб. Вот только несколько цифр. Роман Фад просит за прием 15 тысяч рублей, Виктория Райдос - от 30 тысяч, Александр Литвин проводит видеоконсультацию за 29 тысяч 900 рублей, а Мехди берет 60 -

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды о съемках в «Битве экстрасенсов»: «Это - развод!»

В ближайшие выходные колдуны из очередного шоу об экстрасенсах будут «проверять на энергетику» квартиру Владислава Галкина, который умер 9 лет назад. Подобного мракобесия на ТВ теперь в избытке. Кстати, начался кастинг в 20-й сезон «Битвы экстрасенсов»: по всей стране ищут новых чародеев. Среди участников этого шоу уже были экс-парикмахеры, бывшие КВН-щики и представители других профессий, у которых внезапно открылись «экстрасенсорные способности». Телеэкстрасенсов постоянно разоблачают, а им хоть бы что - их «волшебная деятельность» продолжается. Сейчас приличные звезды не ходят на съемки «Битвы экстрасенсов» - репутация дороже. А недавно все было иначе - звезды соглашались на съемки в мистической передаче. Спустя время, артисты осмысливали этот опыт и делали выводы о своем участии в «Битве экстрасенсов». (подробности)