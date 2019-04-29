2019-04-29T12:54:46+03:00
Общество

Полковник Сандерс идет в Россию

Сегодня начался масштабный ребрендинг KFC в России: бренд впервые представит россиянам Полковника Сандерса - основателя KFC и создателя легендарного рецепта приготовления курицы с 11 травами и специями
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Ранее Полковник Сандерс не использовался в рекламе, теперь же все изменится: Полковник Сандерс в буквальном смысле станет лицом бренда. Он будет главным героем телевизионных роликов, где будет играть на гитаре в панировке и петь песню «Курица хруст! Курица вкус!», посвященную его одержимости готовить самую вкусную курицу в мире. Полковник будет присутствовать на всех рекламных постерах сети, почти 100 картонных Полковников будут «сидеть» на уличных билбордах по всей России, в каждый ресторан приедет ростовая фигура Полковника, а во флагманских ресторанах сети появятся огромные настенные постеры с изображением нового русского Сандерса. В честь появления Полковника KFC выпустил новый баскет - “Сандерс баскет” за 149 рублей, куда входят все виды блюд из курицы: 1 ножка, 2 стрипса, 2 крыла и 6 байтсов.

В ребрендинге KFC сделал ставку на наследие: теперь логотип имеет форму фирменного баскета, куда вписано изображение Полковника, возвращается оригинальный красный цвет, который использовался на этапе открытия первых ресторанов самим Полковником Сандерсом 75 лет назад. На новых вывесках появится полное название бренда: Kentucky Fried Chicken®. В дополнение будет использоваться красно-белый принт, напоминающий 3 стрипса (одно из популярнейших блюд KFC из куриной грудки). В рамках ребрендинга KFC практически отказался от других цветов и обновиn упаковку, униформу сотрудников, сайт, мобильное приложение, киоски самообслуживания и меню в ресторанах и рекламу.

На протяжении 9 лет работы в России KFC демонстрировал впечатляющие темпы роста, став лидером по количеству ресторанов (750+) в сегменте ресторанов быстрого обслуживания. Ребрендинг и новая рекламная кампания поддержат рост бизнеса в рамках достижения амбициозной цели бренда - расширения сети ресторанов KFC до 1000 точек к 2020 г.

В России процесс ребрендинга должен завершиться в течение 2019 года, в странах СНГ - к 2020 году: поменяется форма сотрудников, упаковка, обновятся сайты.

Интересные факты:

- 750+ ростовых фигур полковника Сандерса появились в ресторанах KFC в России;

- 1 500+ киосков самообслуживания и 750+ электронных меню в ресторанах обновлены в соответствии с новым дизайном;

- 200 000+ элементов новой униформы сшито для сотрудников всех ресторанов KFC;

- на 100+ поверхностях наружной рекламы в Москве и в некоторых городах-миллионниках появился полковник Сандерс;

- 3 000 премиальных железных баскетов, предоставляющих скидку 30% в ресторанах KFC в России), выпущено к ребрендингу и будут разыграны в мае в социальных сетях KFC Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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