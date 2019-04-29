Россия рискует потерять маленькие магазины

Министерство финансов хочет перевести торговые точки, где продаются маркированные товары, с упрощенной системы налогообложения на общую. Маркированные товары продаются в каждой торговой точке, кроме ярмарок выходного дня, то есть это касается всех. Еще в прошлом году такими товарами считались только сигареты, алкоголь, лекарства, обувь и шубы, но с 2019 года перечень стал стремительно расширяться. Теперь есть маркированные конфеты, консервы и прочая всячина.

Сейчас маленькие магазины покупают патент или платят налог с вмененного дохода. Делается это раз в год, содержать бухгалтерию не требуется. Обычная, взрослая налоговая система совсем не обязательно окажется более напряженной. Наоборот, может статься, что даже и меньше будут платить в казну. Но вот содержать штат счетоводов станут обязаны. А это - как минимум главный бухгалтер и пара заместителей плюс юридическая служба. И каждому нужно платить достойную зарплату, что для маленькой торговой точки проблематично. Проще ее закрыть.

Решение еще не принято и можно надеяться, что Минфин одумается. А о том, для чего государству нужны такие налоговые строгости, «Комсомолке» рассказал первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин:

- Существует очевидное желание сделать торговлю более дисциплинированной, а отчетность - не ежегодной, а ежемесячной. Обеспечить, чтобы у всех был общий налоговый режим. То, что из-за этого закроются маленькие магазины, особенно никого не тревожит. Их место заполнят большие сети. Логика такая: «Нафига нам эта мелкая неорганизованная торговля? Заместят их сетевики». А пострадают от этого только малые предприниматели, которым трудно внедриться в большие сети и они продают свою продукцию через мини-магазины.

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