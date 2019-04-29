2019-04-29T15:05:50+03:00
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Появился трейлер четвертой серии восьмого сезона "Игры престолов"

Телеканал НВО опубликовал анонс нового эпизода [осторожно, спойлеры!]
Галина СЕРОВА
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Впереди еще одна битваВпереди еще одна битваФото: кадр из фильма
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В третьей серии состоялась долгожданная битва за Винтерфелл, масштабное двухчасовое сражение, срежиссированное Мигелем Сапочником. Он уже рассказал, что для него "весь третий эпизод - сплошной фильм ужасов о выживании". Режиссер сравнил серию с боевиком "Нападение на 13-й участок", "где несколько человек оказываются в осаде". Именно они все, по словам режиссера, и стали главными персонажами эпизода. "Раньше битвы я почти целиком снимал как бы от лица Джона Сноу. А вот в третьем эпизоде у меня было двадцать главных актеров, и каждому из них по праву хотелось быть центральным персонажем."

Фанаты горячо приняли третью серию, а телеканал НВО уже выкатил анонс четвертой. В ней действие происходит после сражения в Винтерфелле. Выжившие празднуют победу, понимая, что это еще не окончательная битва. Впереди - Серсея и флот Грейджоя.

Game of Thrones Season 8 Episode 4 Preview (HBO).Now we will win the Last War. The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.

Следующий эпизод восьмого сезона "Игры престолов" будет показан 6 мая. Уже известно, что его хронометраж составит 1 час и 18 минут. Третья серия была самой продолжительной в этом сезоне. Он длилась 1 час 22 минуты.

Кладбище «Игры престолов».В «Игре престолов» погибло так много героев, что в Сиднее даже появилось настоящее кладбище, где «нашли покой» ключевые персонажи киносаги. В живых остались немногие. Продержатся ли они до конца сериала, ведь остался всего один сезон?

ИСТОЧНИК KP.RU

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