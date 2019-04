Появился трейлер четвертой серии восьмого сезона "Игры престолов"

В третьей серии состоялась долгожданная битва за Винтерфелл, масштабное двухчасовое сражение, срежиссированное Мигелем Сапочником. Он уже рассказал, что для него "весь третий эпизод - сплошной фильм ужасов о выживании". Режиссер сравнил серию с боевиком "Нападение на 13-й участок", "где несколько человек оказываются в осаде". Именно они все, по словам режиссера, и стали главными персонажами эпизода. "Раньше битвы я почти целиком снимал как бы от лица Джона Сноу. А вот в третьем эпизоде у меня было двадцать главных актеров, и каждому из них по праву хотелось быть центральным персонажем."

Фанаты горячо приняли третью серию, а телеканал НВО уже выкатил анонс четвертой. В ней действие происходит после сражения в Винтерфелле. Выжившие празднуют победу, понимая, что это еще не окончательная битва. Впереди - Серсея и флот Грейджоя.

