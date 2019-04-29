2019-04-29T18:12:49+03:00
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Эксперт объяснил, как можно накрутить голоса в шоу «Голос»

А так же, как вычислить махинации в голосовании
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим ЛиДочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли
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Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой не дает покоя многим телезрителям. Люди не верят в честность голосования и требуют пересчета голосов. Однако возможна ли накрутка голосов в шоу такого уровня? Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов рассказал, как можно проверить, голосовали ли за Микеллу реальные зрители или боты в автоматическом режиме.

По словам Татаринова, проверить поступившие голоса можно, обратив внимание на время и адреса отправки сообщений, а также на периодичность их отправки.

«Что насторожило экспертов в данном конкретном случае, я сказать не могу. Но обычно настораживает адресная или временная аномалия. Например, sms отправлялись через равные промежутки времени или с одного пула адресов. Эти признаки могли вызвать подозрения», - цитирует Татаринова телеканал «360».

Микелла с сестрой и родителями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Микелла с сестрой и родителями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эксперт отметил, что существуют специальные тесты и алгоритмы, которые помогают проанализировать полученные при голосовании данные. Например, способы, основанными на эвристическом анализе, тесте Тьюринга, помогают отличить бота от человека с высокой долей вероятности.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в свою очередь отметил, что выявить накрутку можно благодаря аномальным всплескам в голосовании. Например, если «в четыре часа утра появилось несколько тысяч голосов», — то, конечно же, это «аномалия, которая не является доказательством, но может быть индикатором того, что могла быть накрутка», считает эксперт.

Добавим, что по условиям голосования шоу «Голос» максимальная стоимость звонка составила 38,94 рубля, а цена одного сообщения — 50 рублей. Таким образом, на победу Микеллы зрители отдали 6,872 миллиона рублей, Ержана — 3,217 миллиона, а Валерия — 1,794 миллиона рублей. Голосование за всех участников обошлось зрителям в 16,394 миллиона рублей.

Ульянов отметил, что при условии интернет-голосования один купленный голос мог бы стоить порядка 5-10 рублей. Однако в конкретном случае, когда победителя выбирают по телефону или при помощи sms, использовать бота нецелесообразно, поэтому проще было бы привлечь к голосованию живых людей, а это обойдется дороже.

«Если мы говорим о ручном труде, то 50 рублей за голос — цена вполне адекватная», — сообщил Ульянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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