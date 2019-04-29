Саакашвили нервно отреагировал на пожелание Путина, чтобы ему вернули украинский паспорт

51-летний политэмигрант, который, после выдворения из одесского генерал-губернаторства, пытался найти правду в киевских судах, в итоге был взашей выгнан из страны, где сало и горилку любят больше хачапури с хванчакрой.. И скитался он по Западной Европе без украинского паспорта (да и без грузинского тоже). А после победы Зеленского заявил, что вернется на Украину. Ну, во всяком случае, очень бы этого хотел — вот только бы документ ему выправить. Чтобы законно посещать мест, где прошли и его бурные студенческие годы, и не менее яркие годы после изгнания с исторической родины.

Но так уж вышло, что «демократические режимы» и в Тбилиси, и в Киеве до недавнего времени косо смотрели на Саакашвили и морщились от его риторики про коррупцию - ну не нравился его темп речи, и все тут!

И тут о евроскитальце и бывшем коллеге вспомнил российский президент. Вот что заявил Владимир Путин в Москве, после награждения достойных людей в Кремле: «Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, а, допустим, с грузин или бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича».

Самому Михаилу Николаевичу, как оказалось, эти слова оказались словно кол в сердце: «Кто советует будущему Президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины?».

Ну, то есть если бы вернуть паспорт дружески посоветовал лидер Литвы или, скажем, Буркина Фасо — все было бы нормально? И темпераментный украинский грузин как обычно все напутал. Выдворить его с территории незалежной требовал депутат Рады и экс-кандидат в Президенты Олег Ляшко.

Но Мишико не остановился на этом. Поскольку он считает, что больше других забот у российского лидера нет, как следить за ним, Саакашвили, то экс-президент, маленькой, но гордой закавказской республики выдвинул версию, что «представители Путина» требуют «через посредников» ни паспорта ему, Саакашвили не давать, ни в Киев его не пускать.

Нет, все-таки что-то было в том галстуке, который Михаил Николаевич так яростно жевал, когда провалилось его наступление на мирный Цхинвал 11 лет назад…

«Мы с украинцами сами как нибудь разберемся» - почти прокричал Мишико в фейсбуке. Спокойствие, главное — спокойствие. Конечно, разберетесь...

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