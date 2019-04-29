2019-04-29T15:24:18+03:00
Политика

Владимир Путин: С общим гражданством украинцы и россияне станут сильнее и успешнее

Президент вручил в Кремле звезды Героев Труда, а в ответ услышал про танец Наташи
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Ежегодно накануне 1 мая президент награждает в Кремле пятерых выдающихся граждан страны. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССЕжегодно накануне 1 мая президент награждает в Кремле пятерых выдающихся граждан страны. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:

- В 1961 году я закончил ленинградский политехнический институт и приехал в Сормово, и вчера мы отмечали 58 лет, как я там работаю, - рассказывал с кремлевской трибуны советник гендиректора "Красное Сормово" Николай Жарков. - 34 года - директор завода, я и сам не думал, что можно столько ходить на работу.

Экс-директор предприятия, делающего атомные подлодки и грузовые суда, лукавил. На работу он ходит и сейчас, хотя мог бы этого и делать. И именно такое отношение к делу и довело его до Екатерининского зала Кремля, где Владимир Путин вручил ему звезду Героя Труда России.

Ежегодно накануне 1 мая президент награждает в Кремле пятерых выдающихся граждан страны. В этом году медали получили руководитель направления промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот» Сергей Антонов, дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга Бочкарёва, актер Василий Лановой и писатель из Адыгеи Исхак Машбашев.

- Слово «герой» говорит само за себя, - сказал Путин. - Это всегда мужественные, стойкие люди и выдающиеся люди, выдающиеся личности, настоящие труженики в самом высоком значении этого слова. Все вы обладаете этими замечательными качествами, преданно служите России, тому делу, которое стало смыслом всей вашей жизни.

Василий Лановой после вручения звезды Героя труда с трибуны начал читать Льва Толстого:

- Что это был за подарок природы? В 13 лет я начал читать "Войну и мир" и до сих пор - "Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия". Театр Вахтангова - 63 года, кинематограф - 80 фильмов... Служу России!

Тема выдачи российских паспортов настолько горячая, что прорывается даже сквозь праздничные мероприятия. Уже после окончания церемонии Путина спросили, что он думает про ответ Зеленского, где тот заявил - в России нет свободы и украинцы не выберут российский паспорт.

- Так и сказал? Ну, очень хорошо, - ответил Путин. - Это говорит о том, что мы договоримся, наверное. Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство. Украинцы и россияне в результате станут сильнее и успешнее. У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого все только выиграют.

Комментирую слова Зеленского про свободу, президент посоветовал подкрепить свои слова делами.

- Было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича, - сказал Путин. - Он был незаконно лишён гражданства, выслан незаконно из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин: россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России, и Украины только выиграют, если будет общее гражданство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Виктор и Наталья Елисеевы: Мы исполнили для товарища Ким Чен Ына корейские песни, и он пригласил нас выступить в КНДР
Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ и его супруга рассказали и спели в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Мы вместе с президентом на Госсовете определяли критерии оценки нашей работы. Какие из 15 самые главные? Все!
Об этом глава региона рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио " Комсомольская правда"
Новости 24
Экс-сотрудник МВД: доступ полиции к данным пациентов предотвратит бытовые преступления
Полиция Индонезии разыскивает сбежавшего из-под стражи россиянина
Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в Берлине
У сотрудницы ЖКХ Подмосковья украли часы и кольцо с брильянтом на миллион рублей
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Путин вручил медаль Героя Труда актеру Василию Лановому
В Москве «покупатели» похитили у мужчины Мерседес и миллион рублей, используя электрошокер и шнурки от ботинок
В Москве стартовала онлайн регистрация участников велофестиваля
Путин прокомментировал слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Путин считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт Саакашвили
Путин: россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство
Районы Архангельской области получат 160 млн рублей на ремонт дорог
В Рособоронэкспорте сообщили о совместных проектах России и Турции