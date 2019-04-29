Владимир Путин: С общим гражданством украинцы и россияне станут сильнее и успешнее

- В 1961 году я закончил ленинградский политехнический институт и приехал в Сормово, и вчера мы отмечали 58 лет, как я там работаю, - рассказывал с кремлевской трибуны советник гендиректора "Красное Сормово" Николай Жарков. - 34 года - директор завода, я и сам не думал, что можно столько ходить на работу.

Экс-директор предприятия, делающего атомные подлодки и грузовые суда, лукавил. На работу он ходит и сейчас, хотя мог бы этого и делать. И именно такое отношение к делу и довело его до Екатерининского зала Кремля, где Владимир Путин вручил ему звезду Героя Труда России.

Ежегодно накануне 1 мая президент награждает в Кремле пятерых выдающихся граждан страны. В этом году медали получили руководитель направления промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот» Сергей Антонов, дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга Бочкарёва, актер Василий Лановой и писатель из Адыгеи Исхак Машбашев.

- Слово «герой» говорит само за себя, - сказал Путин. - Это всегда мужественные, стойкие люди и выдающиеся люди, выдающиеся личности, настоящие труженики в самом высоком значении этого слова. Все вы обладаете этими замечательными качествами, преданно служите России, тому делу, которое стало смыслом всей вашей жизни.

Василий Лановой после вручения звезды Героя труда с трибуны начал читать Льва Толстого:

- Что это был за подарок природы? В 13 лет я начал читать "Войну и мир" и до сих пор - "Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия". Театр Вахтангова - 63 года, кинематограф - 80 фильмов... Служу России!

Тема выдачи российских паспортов настолько горячая, что прорывается даже сквозь праздничные мероприятия. Уже после окончания церемонии Путина спросили, что он думает про ответ Зеленского, где тот заявил - в России нет свободы и украинцы не выберут российский паспорт.

- Так и сказал? Ну, очень хорошо, - ответил Путин. - Это говорит о том, что мы договоримся, наверное. Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство. Украинцы и россияне в результате станут сильнее и успешнее. У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого все только выиграют.

Комментирую слова Зеленского про свободу, президент посоветовал подкрепить свои слова делами.

- Было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича, - сказал Путин. - Он был незаконно лишён гражданства, выслан незаконно из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин: россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России, и Украины только выиграют, если будет общее гражданство (подробности)