Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского на выборах

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-03T11:13:40+03:00

При этом свое политическое будущее экс-президент Грузии связывать с Киевом не намерен

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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь пообещал вернуться на Украину, но уже после того, как шоумен Владимир Зеленский одержит победу в выборах главы государства. Политик даже не сомневается в том, что именно этот кандидат на руководящий пост станет лидером избирательской гонки во втором туре.

"Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский", - сказал Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что "обожает Украину" и обязательно вернется для восстановления гражданства этой страны. Однако связывать свое политическое будущее с Киевом оппозиционер не намерен. По словам Саакашвили, он даже готов отказаться от поста премьер-министра, если вдруг ему это предложат.

"Мои дальнейшие планы связаны с Грузией", - сказал экс-глава закавказского государства в интервью телекомпании "Рустави 2".

Сайт kp.ru писал о том, что изначально Саакашвили обещал вернуться на Украину еще 1 апреля, поскольку был уверен в проигрыше действующего президента страны Петра Порошенко. Однако баллотирующемуся на очередной срок главе государства удалось пройти во второй тур. Все окончательно разрешится 21 апреля - украинцам предстоит выбрать лишь одного из двух кандидатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU