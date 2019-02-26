2019-02-26T14:12:37+03:00
Звезды

Затравленную украинскую певицу Maruv ждут на московской вечеринке «Евровидения»

Мероприятие запланировано на 24 апреля [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Певица Maruv.Певица Maruv.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Как уже писала «КП», певице Maruv, победившей в национальном отборе конкурса «Евровидение», пришлось отказаться от поездки на евросмотр, поскольку украинские силовики попытались вложить в ее уста политические лозунги. Плюс ко всему украинская власть заявила, что от их страны не может быть делегирована на конкурс артистка, активно гастролирующая в России.

Решение Maruv и ее смелость поддержали не только российские звёзды в лице Филиппа Киркорова, но и многие другие украинские артисты. Все сошлись во мнении, что музыкальный конкурс не может быть трибуной для политических баталий.

Продюсер московской вечеринки «Евровидения», которая отгремит в столице 24 апреля, Дмитрий Мельников сообщил «КП», что Maruv ждут на московской вечеринке «Евровидения» независимо от решения украинского канала.

Продюсер Дмитрий Мельников на конкурсе "Евровидение". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Продюсер Дмитрий Мельников на конкурсе "Евровидение".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Даже если они выберут другого участника, Maruv сможет выступить у нас как почетный гость, - сказал «КП» продюсер Дмитрий Мельников. — Уже можно сказать, что к нам изъявили желание приехать участники из Великобритании, Чехии, Испании и Эстонии. Мы также ведём переговоры с другими конкурсантами. То есть Марув будет в хорошей компании.

Напомним: препати «Евровидения» — это ежегодное событие, где собираются участники музыкального смотра и представляют свои песни. Московская вечеринка «Евровидения» входит в топ-3 самых крупных препати в Европе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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