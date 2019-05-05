Обед на тысячу евро: Собчак в Италии приучает любовника к роскошной жизни

Ксения Собчак улетела на отдых в Италию вместе с новым избранником Константином Богомоловым. Организовав для бывшего мужа Максима Виторгана и сына Платона отпуск в Испании в пятизвездочном отеле на курорте Марбелья, Ксения оставила с ними вместо себя свою маму Людмилу Нарусову. Пока Максим играет в волейбол в компании отдыхающих там же в Марбелье певицы Глюк'oZы, своих друзей по «Квартету И» Ростислава Хаита и Леонида Бараца, а также музыканта Левы Би-2, бывшая теща присматривает за двухлетним Платошей. Ксения же решила провести остаток праздников со своим любимым режиссером – отдохнуть в Италии, а заодно совместить удовольствие с бизнесом.

Пара обосновалась в городе Модена, куда Константин Богомолов приехал на международный фестиваль «Российские вечера в Италии». Пока Константин организовывал культурную программу, Ксения обеспечила любимого бесплатным транспортом. Телеведущая взяла на тест-драйв автомобиль Audi Q8, о чем она не преминула рассказать своим подписчикам в Инстаграме. Собчак является «лицом» автоконцерна в России и уже давно продвигает немецких «лошадок» отечественным автолюбителям. Учитывая, что один только рекламный пост в ее Инстаграме стоит кругленькую сумму (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей), Ксения как минимум отбила бюджет поездки.

xenia_sobchak Ну что же, мой чудесный тестдрайв Q8 @audirussia начинается! Обожаю автомобильные путешествия, особенно когда авто соответствует хозяйке по скорости реакций и быстроте разгона

В Модене влюбленные решили воспользоваться случаем и отобедали в знаменитом ресторане «Osteria Francescana». Заведение прославилось тем, что в прошлом году получило звание лучшего ресторана планеты. В престижном рейтинге «50 лучших ресторанов мира»-2018 оно стоит на первой строчке. Остерия может похвастаться тремя мишленовскими звездами и шеф-поваром, которого называют настоящим кудесником.

Маэстро Массимо Боттура готовит блюда высокой кухни по авторским рецептам. Цены в меню – соответствующие. То есть не для рядового посетителя. Так, дегустационное меню (12 крошечных порций, которые позволяют попробовать весь диапазон кухни ресторана) стоит 290 евро на человека. К нему полагается брать «винный сет» - специально подобранный набор вин, свой напиток для каждого блюда, который стоит еще 190 евро на персону. Можно заказать и отдельно блюда по меню, например равиоли с луком-пореем и трюфелем (90 евро) или филе Россини с икрой и фуа-гра (150 евро).

konbog75 Купол #foodreligion

Судя по снимкам в Инстаграме Константина Богомолова, они с Ксенией решили побаловать себя именно дегустационным меню, запив его винами с лучших виноградников Италии. Итого обед на две персоны с напитками должен был обойтись им в 960 евро (70 тысяч рублей). Наверняка влюбленные были щедры и оставили официантам чаевые, покушав в конечном счете примерно на тысячу евро.

Изысканное дегустационное меню в ресторане "Osteria Francescana" стоит 290 евро на человека. Плюс 190 евро за вино. Фото: Инстаграм.

Режиссер был настолько впечатлен искусством шеф-повара, что сфотографировал и опубликовал в Сториз сразу несколько блюд высокой кухни. Кажется, Ксения наконец-то нашла в Константине родственную душу. В свое время известная любительница дорогих ресторанов, устриц «белон» и фуа-гра приложила немало усилий для того, чтобы перевоспитать своего мужа Максима Виторгана и привить ему изысканные гастрономические привычки. В начале их брака Ксения признавалась в Инстаграме, что с подачи Максима в ее холодильнике впервые завелась «докторская» колбаса, бутерброды с которой она уминала в два часа ночи.

Виторган же никогда не скрывал, что в еде довольно неприхотлив, и его шокируют слишком дорогие вкусовые пристрастия жены. Еще во время медового месяца, который молодые провели во Франции, актер жаловался на французскую кухню. Тоскливо созерцая микроскопическую лягушачью лапку на огромной тарелке и мечтая о большом куске жареного мяса, Виторган написал в своем Твиттере:

- Второй раз в жизни ужинал в мишленовском ресторане. Нахлынули воспоминания - опять ощущение обмана: бред менять столько денег на... ничто.

А, увидев на тарелке жареного голубя, Максим с негодованием назвал «нелюдью» даму, собиравшуюся отведать птичку.

- Люди вокруг меня едят голубей... Если можно после этого назвать их людьми! – возмутился Максим в своем микроблоге, выложив снимок деликатеса.

xenia_sobchak В Модене прохладно - Ксении пришлось приодеться.

Впрочем, за время жизни с Ксенией Максим вполне себе привык к «dolce vita». Не секрет, что Собчак часто гостит у состоятельных друзей, которые приглашают телеведущую отдохнуть на своих виллах на Лазурном берегу или покататься на роскошных яхтах. Теперь, видимо, компанию Собчак в этих поездках будет составлять Константин Богомолов.