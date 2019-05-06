2019-05-06T10:04:19+03:00
Происшествия

"Катя не может поверить, что Альбина не спаслась": Подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск

В самолет попала молния и он вспыхнул при аварийной посадке в Шереметьево [фото, видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments3
Погибшая Альбина Пилипчук (справа) с подругой Екатериной.Погибшая Альбина Пилипчук (справа) с подругой Екатериной.
Изменить размер текста:

Sukhoi Superjet-100, сгоревший 5 мая в Шереметьево, унес жизни 41 человека. Среди них Альбина Пилипчук. Девушка из Мурманска. Работала в одной из компаний специалистом по связям с общественностью. С подругой Екатериной Ключниковой они полетели в Москву по работе, а 5 мая должны были вернуться обратно. У Альбины Пилипчук в Мурманске остался сын. Но вернется в Мурманск только Екатерина.

- Альбина с подругой летела, Катя жива, ее не могли найти, это пару часов назад было. Но сейчас вывесили списки, это не совпадение, - рассказывает "КП" подруга Ирина. - Но все же будем надеятся, что это список не только погибших, но и без вести пропавших.

У Альбины Пилипчук в Мурманске остался сын.

У Альбины Пилипчук в Мурманске остался сын.

Екатерина сейчас в шоке и не берет трубку. Она не может поверить, что Альбина не спаслась.

Екатерина не может поверить, что подруга не спаслась.

Екатерина не может поверить, что подруга не спаслась.

- Катя пока в Москве, ждала информацию об Альбине, сейчас не выходит на связь, - рассказывает "КП" Анна, подруга погибшей Альбины. - Катя точно не полетит, вернется домой поездом.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник - о «Суперджете»: Выпустили сырой самолет, а виноват будет всегда летчик

00:00
00:00

Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

КАК ЭТО БЫЛО

«Я выталкивала дверь ногой и тащила людей буквально за воротник»: бортпроводница рассказала о пожаре «Суперджета» в Шереметьево

Выжившие пассажиры благодарят экипаж самолета, который помог им выбраться из пекла (подробности)

В ТЕМУ

Накажут ли пассажиров, которые спасали свои сумки при пожаре самолета в Шереметьево, заблокировав проход

Отвечаем на главные вопросы о катастрофе с «Суперджетом», загоревшемся в аэропорту (подробности)

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
К 2020 году в России могут отменить бумажные сертификаты маткапитала
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Шереметьево
В США сочли, что у Зеленского «недостаток политического опыта»
В аэропортах Москвы задержаны более ста рейсов
В Верховной Раде раскрыли "печальный факт" о Зеленском
В Раде призвали создать "сильное государство" объединенных мовой людей
Найдены «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа
Коллекторы просят доступ к системе проверке телефонных номеров должников
Венесуэла призвала США уважать международные права
Погода в Москве на 6 мая 2019 года: воздух прогреется до +26
Boeing около года скрывала проблему с датчиками лайнеров 737 MAX
Зеленский продолжит следовать курсом Порошенко
Китай может отменить очередной раунд торговых переговоров с США из-за заявления Трампа о пошлинах
Трамп призвал прекратить обстрелы Израиля из сектора Газа
В «Шереметьево» возобновляются полеты в Мурманск после ЧП с SSJ-100
Трамп: 10 мая США увеличат пошлины на китайские товары до 25%
«Шереметьево» и «Аэрофлот» выразили соболезнования в связи с катастрофой SSJ-100
Болтон: США в качестве «сигнала Ирану» направят авианосную группу на Ближний Восток
Депутат Верховной рады призвал «обезлюдить Донбасс»
Лавров призвал США отказаться от «безответственных планов» по смене власти в Венесуэле
Семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в «Шереметьево» выплатят компенсации
Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево