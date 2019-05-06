"Катя не может поверить, что Альбина не спаслась": Подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск

Sukhoi Superjet-100, сгоревший 5 мая в Шереметьево, унес жизни 41 человека. Среди них Альбина Пилипчук. Девушка из Мурманска. Работала в одной из компаний специалистом по связям с общественностью. С подругой Екатериной Ключниковой они полетели в Москву по работе, а 5 мая должны были вернуться обратно. У Альбины Пилипчук в Мурманске остался сын. Но вернется в Мурманск только Екатерина.

- Альбина с подругой летела, Катя жива, ее не могли найти, это пару часов назад было. Но сейчас вывесили списки, это не совпадение, - рассказывает "КП" подруга Ирина. - Но все же будем надеятся, что это список не только погибших, но и без вести пропавших.

У Альбины Пилипчук в Мурманске остался сын.

Екатерина сейчас в шоке и не берет трубку. Она не может поверить, что Альбина не спаслась.

Екатерина не может поверить, что подруга не спаслась.

- Катя пока в Москве, ждала информацию об Альбине, сейчас не выходит на связь, - рассказывает "КП" Анна, подруга погибшей Альбины. - Катя точно не полетит, вернется домой поездом.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник - о «Суперджете»: Выпустили сырой самолет, а виноват будет всегда летчик 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

КАК ЭТО БЫЛО

«Я выталкивала дверь ногой и тащила людей буквально за воротник»: бортпроводница рассказала о пожаре «Суперджета» в Шереметьево

Выжившие пассажиры благодарят экипаж самолета, который помог им выбраться из пекла (подробности)

В ТЕМУ

Накажут ли пассажиров, которые спасали свои сумки при пожаре самолета в Шереметьево, заблокировав проход

Отвечаем на главные вопросы о катастрофе с «Суперджетом», загоревшемся в аэропорту (подробности)