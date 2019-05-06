Накажут ли пассажиров, которые спасали свои сумки при пожаре самолета в Шереметьево, заблокировав проход
13 человек, в том числе двое детей, погибли во время аварийной посадки лайнера Сухой Суперджет-100 в аэропорту Шереметьево. Это официальная информация Следственного комитета РФ. Напомним, Сухой Суперджет вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону. Причина - пожар воздушного судна. На борту находились 78 человек — 5 членов экипажа, 73 пассажира.
В результате пожара полностью выгорела половина самолета.
Можно ли было избежать жертв? Что случилось с самолетом? Это первые и главные вопросы, а за ними возникает и множество других. Понятно, что сейчас с ЧП разбираются следователи, авиационные специалисты. А мы попросили ответить на некоторые вопросы Андрея Литвинова, пилота 1 класса, командира экипажа А-320, отличника "Аэрофлота"
1. Справились ли пилоты с этой ситуацией?
- Я бы не торопился с выводами. Надо дождаться расшифровки переговоров пилотов в кабине, проанализировать голосовую информацию. И дождаться расшифровки параметров полета. Тогда уже делать выводы. Через несколько часов после случившегося сразу обвинять или оправдывать кого-то нельзя. Комиссия работает. Самолет на базе, хоть и сгоревший. Черные ящики, скорее всего, не повреждены.
Пожар на борту Суперджета: видео пассажиров.
2. Если самолет горит снаружи, это не обязательно пожар внутри?
- Да, конечно. Он может снаружи загореться, при этом в самом салоне дым, возможно, будет поступать, а возможно, что нет, не сразу. Когда горит самолет изнутри, это гораздо опасней. Люди начинают задыхаться. Система кондиционирования гоняет гарь.
3. 18 минут тушили. Это много?
- Надо смотреть по времени не сколько тушили, а когда подъехали пожарные. Можно тушить самолет, когда пассажиры полностью эвакуировались. И тушите его еще хоть полчаса.
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4. Накажут ли пассажиров, которые задерживали эвакуацию и спасали свои чемоданы?
- Скорее всего, ничего не будет. Поведение может быть разным. У человека шоковое состояние, он выбегает. В такой ситуации думать о своем чемодане некрасиво и неправильно. Он хватает чемодан – начинает стопориться эвакуация пассажиров. Кто-то может погибнуть.
5. Почему посадка была в режиме радиомолчания?
- Потому что в них, по предварительным данным, ударила молния, отказала электроника. Все остальные действия экипажа были подвержены предлагаемым обстоятельствам.
Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.
6. Могли шасси не выдержать нагрузки из-за полных баков?
- У нас предусмотрена посадка с превышением посадочной массы. Мы ее каждый раз оговариваем при подготовке к полету. В этой ситуации сложно сказать. Потому что отказ был, видимо, серьезный. Скорее всего, там вылетели все системы, вылетела электроника, электрика. Я думаю, что экипаж просто боролся за жизнь. Загорелся самолет не в воздухе, скорее всего, а после посадки. Информация разнится (еще мнение об этой версии - см. «Вопрос ребром»).
Можно ли было избежать жертв? Что случилось с самолетом? Это первые и главные вопросыФото: EAST NEWS
7. Насколько от пилотов зависит жизнь тех, кто находится в салоне?
- Всем пассажирам хочу сказать: пожалуйста, выполняйте команды кабинного экипажа. Мы обучены, мы натренированы, мы четко понимаем, как себя вести в той или иной ситуации. Хватание чемоданов, открывание самостоятельно дверей… Недавно пассажир открыл аварийную дверь. А это может быть запасной ход как раз там, где горит.
Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.
ВОПРОС РЕБРОМ
Могли ли баки с топливом разбиться о землю?
Еще одна из версий, которая появилась в СМИ. Якобы от нескольких ударов о землю горючее разлилось и вспыхнуло вместе с задней частью фюзеляжа. Отвечает исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников:
- Самолет провел в полете 20 минут. Успел залезть на высоту три тысячи двести метров. То есть определенную часть топлива выработал. Пускай небольшую. Дальше случается какая-то проблема. Явно серьезная. Потому что экипаж просится обратно. Суперджет, несмотря на эту проблему, управляется силами пилотов. Он не падает. И стремится как можно быстрее сесть. При первом маневре посадочный заход сделать не удается. Вторая попытка. Тоже неудачная. Но борт все-таки сел - с отклонениями в пилотировании. У него подламывается шасси. И начинается трение фюзеляжа о бетон. На скорости свыше 150 км/ч может возникнуть искрение. Запросто. И при этом по бакам с топливом могут пойти трещины. Баки эти расположены в крыльях самолета. При их прорыве - пиши-пропало. Взрыва не миновать. Я думаю, они не разбивались о землю. А просто получили повреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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