Накажут ли пассажиров, которые спасали свои сумки при пожаре самолета в Шереметьево, заблокировав проход

13 человек, в том числе двое детей, погибли во время аварийной посадки лайнера Сухой Суперджет-100 в аэропорту Шереметьево. Это официальная информация Следственного комитета РФ. Напомним, Сухой Суперджет вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону. Причина - пожар воздушного судна. На борту находились 78 человек — 5 членов экипажа, 73 пассажира.

В результате пожара полностью выгорела половина самолета.

Можно ли было избежать жертв? Что случилось с самолетом? Это первые и главные вопросы, а за ними возникает и множество других. Понятно, что сейчас с ЧП разбираются следователи, авиационные специалисты. А мы попросили ответить на некоторые вопросы Андрея Литвинова, пилота 1 класса, командира экипажа А-320, отличника "Аэрофлота"

1. Справились ли пилоты с этой ситуацией?

- Я бы не торопился с выводами. Надо дождаться расшифровки переговоров пилотов в кабине, проанализировать голосовую информацию. И дождаться расшифровки параметров полета. Тогда уже делать выводы. Через несколько часов после случившегося сразу обвинять или оправдывать кого-то нельзя. Комиссия работает. Самолет на базе, хоть и сгоревший. Черные ящики, скорее всего, не повреждены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706950" frameborder="0"></iframe> Пожар на борту Суперджета: видео пассажиров.

2. Если самолет горит снаружи, это не обязательно пожар внутри?

- Да, конечно. Он может снаружи загореться, при этом в самом салоне дым, возможно, будет поступать, а возможно, что нет, не сразу. Когда горит самолет изнутри, это гораздо опасней. Люди начинают задыхаться. Система кондиционирования гоняет гарь.

3. 18 минут тушили. Это много?

- Надо смотреть по времени не сколько тушили, а когда подъехали пожарные. Можно тушить самолет, когда пассажиры полностью эвакуировались. И тушите его еще хоть полчаса.

Синоптик: Метеоусловия стали основной причиной ЧП с SSJ-100 00:00 00:00

4. Накажут ли пассажиров, которые задерживали эвакуацию и спасали свои чемоданы?

- Скорее всего, ничего не будет. Поведение может быть разным. У человека шоковое состояние, он выбегает. В такой ситуации думать о своем чемодане некрасиво и неправильно. Он хватает чемодан – начинает стопориться эвакуация пассажиров. Кто-то может погибнуть.

5. Почему посадка была в режиме радиомолчания?

- Потому что в них, по предварительным данным, ударила молния, отказала электроника. Все остальные действия экипажа были подвержены предлагаемым обстоятельствам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

6. Могли шасси не выдержать нагрузки из-за полных баков?

- У нас предусмотрена посадка с превышением посадочной массы. Мы ее каждый раз оговариваем при подготовке к полету. В этой ситуации сложно сказать. Потому что отказ был, видимо, серьезный. Скорее всего, там вылетели все системы, вылетела электроника, электрика. Я думаю, что экипаж просто боролся за жизнь. Загорелся самолет не в воздухе, скорее всего, а после посадки. Информация разнится (еще мнение об этой версии - см. «Вопрос ребром»).

Можно ли было избежать жертв? Что случилось с самолетом? Это первые и главные вопросыФото: EAST NEWS

7. Насколько от пилотов зависит жизнь тех, кто находится в салоне?

- Всем пассажирам хочу сказать: пожалуйста, выполняйте команды кабинного экипажа. Мы обучены, мы натренированы, мы четко понимаем, как себя вести в той или иной ситуации. Хватание чемоданов, открывание самостоятельно дверей… Недавно пассажир открыл аварийную дверь. А это может быть запасной ход как раз там, где горит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

ВОПРОС РЕБРОМ

Могли ли баки с топливом разбиться о землю?

Еще одна из версий, которая появилась в СМИ. Якобы от нескольких ударов о землю горючее разлилось и вспыхнуло вместе с задней частью фюзеляжа. Отвечает исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников:

- Самолет провел в полете 20 минут. Успел залезть на высоту три тысячи двести метров. То есть определенную часть топлива выработал. Пускай небольшую. Дальше случается какая-то проблема. Явно серьезная. Потому что экипаж просится обратно. Суперджет, несмотря на эту проблему, управляется силами пилотов. Он не падает. И стремится как можно быстрее сесть. При первом маневре посадочный заход сделать не удается. Вторая попытка. Тоже неудачная. Но борт все-таки сел - с отклонениями в пилотировании. У него подламывается шасси. И начинается трение фюзеляжа о бетон. На скорости свыше 150 км/ч может возникнуть искрение. Запросто. И при этом по бакам с топливом могут пойти трещины. Баки эти расположены в крыльях самолета. При их прорыве - пиши-пропало. Взрыва не миновать. Я думаю, они не разбивались о землю. А просто получили повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

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