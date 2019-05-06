2019-05-06T16:14:27+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Ни разу не падает лишь тот, кто ползает

После трагедии в Шереметьево вдруг обнаружилось множество людей, требующих срочно запретить российский авиапром, а самолеты покупать в США, как в 90-х
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Сборка самолетов Сухой Суперджет в сборочном цехе компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре.Сборка самолетов Сухой Суперджет в сборочном цехе компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Наверное, и двух минут не прошло с момента, когда первое видео с горящим «Суперджетом» появилось в Сети и сразу же, мгновенно, началась кампания с требованием запретить выпуск и эксплуатацию этого самолета. Сначала вход пошли стандартные и старинные заплачки про «кривые русские руки, не способные создать ничего технологичного». Казалось бы, какой идиот в это поверит, имея перед глазами наши боевые «сушки», «калибры», «арматы», С-400, мирный атом и космос? Ничего, на волне хайпа прокатило.

Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

К утру, когда шок от от трагедии несколько улегся, интернет-деятели не стали мудрить, а разместили петицию «За запрет эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100». Если бы я работал в пиар-службе «Боинга» или «Эйрбаса», я бы тоже такую петицию состряпал - образец, как можно бесплатно и крупно нагадить серьезному конкуренту, который собирается оттяпать часть рынка авиастроения.

К моменту написания этой реплики, петицию подписали 4 тысячи альтернативно-одаренных сограждан. Я поискал в Сети - может, где-то есть петиция за запрет «Боингов»? Благо они падают регулярно. Нет, не нашел. Американцам такое даже в голову не придет. Авиастроение - хороший кусок хлеба с маслом для США. Потому после каждой катастрофы там говорят: самолет - техника сложная, бывают и отказы и ошибки. Судьба.

И только наши люди, вместо того, чтобы сказать с серьезным, жестким лицом: «без поражений побед не бывает», сразу же начинают самобичевание на потеху планете.

Планета в 90-х уже вдоволь над нами потешилась, когда мы своими же руками уничтожали свое авиастроение и не только. И молчала, когда у нас стало что-то получаться - как с «Суперджетом». Молчала и выжидала.

И дождалась.

И даже нашла себе добровольных помощников, которым не нравится, что Россия дерзнула возродить свой авиапром. Которые считают, что все делается по-волшебству, само собой, гладенько. А если не получается, нужно сдаться. Сложилось впечатление, в России кто-то опять соскучился по ножкам Буша, которые нищая страна с остановившейся промышленностью, обменивала на сырую нефть. Вылезшие вдруг на свет «соскучившиеся по 90-м» — один из главных «гражданских» итогом этого авиапроишествия. Все остальное - заботы специалистов и следователей.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

РЕАКЦИЯ

Песков: решений о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» пока не принималось

Представитель Кремля сообщил, что Путин в рабочем режиме получает доклады об авиакатастрофе в Шереметьево (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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