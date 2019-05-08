День Победы без Кобзона

Народный артист СССР (а это звание он считал для себя самым главным) Иосиф Кобзон - перед каждым 9 мая, 10 лет подряд приходил к нам в редакцию - петь в прямом эфире «Песни Великой Победы». Так называлась программа, которую мы вместе готовили и вели на Радио «Комсомольская Правда» и на ТВ «КП», когда оно у нас было.

Великого певца не стало... Мы целых полгода думали - может быть, наш цикл продолжить?

Не получается. Иосифа Кобзона заменить некем. Поэтому и на Радио «Комсомольская Правда» этой передачи больше не будет.

Но выход мы все же нашли, и уже обсудили этот вариант на днях с коллегами с сайта kp.ru...

Дело в том, что за 10 лет в наших архивах скопилось более 15 часов записей - песен в исполнении Великого певца и интервью с ним. И вот - накануне праздника - мы решили (дорогие друзья, присоединяйтесь!) вместе с вами вспомнить наиболее яркие фрагменты наших памятных эфиров.

Этот день - 9 мая - на особом - красном счету - был у нашего кумира и Героя.

- У меня очень много песен о Победе, очень многие авторы, слава Богу, посвящают ей свое творчество, - говорил Иосиф Давыдович в одной из наших программ. - Но вот я вспоминаю всегда Михаила Матусовского, который написал такие стихи: «Только несколько минут, только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила – ПОБЕДА». И нужно всегда помнить, что Победа - это не только 9 мая. В наших сердцах и в наших душах она должна звучать всегда. Это Победа и в космосе, и в строительстве, и в спорте, и в литературе, и в театре – где угодно. ПОБЕДА! Мы – великий народ российский, и мы хотим, чтобы Победа всегда сопровождала нашу жизнь, и чтобы мы гордились своей страной, гордились Победой в Великой Отечественной, гордились и внуками этой Победы. И чтобы внуки множили и продолжали славу нашей страны.

Я хочу к своим внукам обратиться, и к внукам вашим, кто нас слушает. Пожалуйста, не забывайте, какой ценой завоевано счастье! Помните подвиги наших старших, кланяйтесь им. Когда вы увидите оставшихся, слава Богу, в живых фронтовиков, остановитесь и поклонитесь им. Я хочу сказать своим родным и близким – спасибо за то, что мы любим свое Отечество!

...Иосиф Давыдович оставил нам не только свои песни, но и еще один завет - может быть, самый главный: отмечать 9 мая - как Праздник со слезами на глазах. Отмечать и самим, и за тех, кто не дожил до этого великого дня...

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