2019-05-06T17:40:45+03:00
Спорт

Обвинение запросило реальные сроки заключения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

6 мая в Тверском суде продолжился процесс над футболистами [видео, обновляется]
Екатерина СВИНОВА
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Когда в зал вводили Александра Кокорина журналисты поздравили его с победой «Зенита» в чемпионате РоссииКогда в зал вводили Александра Кокорина журналисты поздравили его с победой «Зенита» в чемпионате РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Этот бесконечный матч близится к завершению. Вот-вот, на этом, или следующем заседании должен выступить обвинитель. Будут еще прения, а футболистам дадут последнее слово.

В понедельник в суде было оживленно. Когда в зал вводили Александра Кокорина журналисты поздравили его с победой «Зенита» в чемпионате России. Как мы уже писали, среди 20 игроков команды, которые получат золотые медали, есть и фамилия Кокорина - он в этом сезоне он успел сыграть в трех матчах чемпионата России.

- Спасибо! - поблагодарил Кокорин за поздравления. - Я рад за ребят. Это в общем то не было секретом, было видно по ходу сезона, что наверное все так и закончится. Не в медали же дело, главное, что выиграли, это долгожданная победа.

Действительно, «Зенит» не был чемпионом России уже четыре года, а для Кокорина это первое золото национального первенства.

- Конечно, мне важно, что "Зенит" поддержал и даст медаль, - сказал перед началом заседания футболист.

Сам арестант сообщил, что посмотреть решающий матч в СИЗО ему не удалось - «у нас не показывали» - тем ни менее он находился в явно приподнятом настроении. В ходе заседания спортсмен периодически улыбался, держа в зубах зубочистку.

Но как этот факт чемпионства повлияет на исход дела - пока не понятно.

Прокурор, в свою очередь, в своей речи запросил для Кокорина 1,5 года заключения в колонии общего режима и 1 год и 5 месяцев для Мамаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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