Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

СЕГОДНЯ 00:57 2019-05-07T01:18:09+03:00

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокурор потребовала для футболистов по полтора года колонии

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Стало известно, когда суд вынесет приговор обвиняемым в хулиганстве и нанесении побоев футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Оглашение приговора состоится на судебном заседании в среду, 8 мая, сообщила корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Свинова.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник прокурор потребовала приговорить их к реальным срокам заключения в колонии общего режима: Кокорина к полутора годам, Мамаева – к году и пяти месяцам. По мнению стороны обвинения, исправление подсудимых возможно только в изоляции от общества.

Сами же футболисты полагают, что они свое наказание уже отбыли (парни провели в СИЗО почти семь месяцев). В выступлении с последним словом они повинились, раскаялись и извинились перед потерпевшими.

Ранее 9 апреля полузащитник «Краснодара» и нападающий петербургского «Зенита» частично признали свою вину, а перед этим суд обоим продлил срок содержания под стражей до 25 сентября.

Напомним, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом в октябре прошлого года были арестованы по делу о двух драках в Москве.

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В понедельник в суде было оживленно. Когда в зал вводили Александра Кокорина, журналисты поздравили его с победой «Зенита» в чемпионате России (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704387" frameborder="0"></iframe> Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке в кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU