«Летел к родным на свадьбу»: В авиакатастрофе с «Суперджетом» погиб подполковник московской полиции

Среди жертв авиакатастрофы рейса SU 1492 оказались трое жителей Москвы. Один из них - 46-летний подполковник полиции Сергей Плотников, старший оперуполномоченный по особо важным делам в Отделе уголовного розыска УВД по ЮЗАО.

«На борту, среди многочисленных пассажиров, находился Плотников Сергей Владимирович, который погиб от полученных травм на месте», - сообщают в пресс-службе полиции Юго-Западного округа Москвы.

В управлении сообщают, что Плотников - уроженец бурятского города Кяхта. В милиции-полиции работал с 1992 года. Опер с большим опытом работы «на земле». Сергея Плотникова в управлении уважали. И начальство, и подчиненные.

- Очень правильный был человек, - говорят коллеги. - Буквально на день взял отгул. В Мурманск он полетел на свадьбу к родным. Кто мог подумать, что все так случится...

Фото Плотникова с траурной лентой установлено в дежурной части УВД по ЮЗАО. Коллеги несут сюда цветы.

«Комсомольская Правда» выражает свои искренние соболезнования родным и близким.

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