«А что, так можно было?»: ЦИК Турции отменил результаты выборов в Стамбуле, где победила оппозиция

Вечером в понедельник ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула. Почему это важно и к каким последствиям может привести на вешней арене? На вопросы «КП» ответил политический обозреватель телеканала «Царьград», кандидат политических наук и эксперт по ближневосточной проблематике Камран Гасанов.

1. Кто с кем сражался?

Выборы мэра Стамбула прошли ещё 31 марта. Основными противниками были два человека: экс-спикер парламента, соратник действующего президента Реджепа Тейипа Эрдогана — Бинали Йылдырым. Ему противостоял оппозиционер Эркем Имамоглу. Последний и победил — правда, с микроскопическим перевесом: 48,8% против 48,55%. Ну а теперь ЦИК Турции вынес решение: мол, проголосовало свыше 20 тысяч «неместных жителей», такого права не имевших… Теперь состоятся новые выборы — предположительно, через месяц.

2. Почему Стамбул настолько важен для Анкары?

Эрдоган не может мириться с тем, что его партия проиграла в городе, где он сам когда-то был мэром [в 1994-98 годах — ред]. Разрыв был действительно минимальным, и партия власти будет использовать его, чтобы отстоять пусть неубедительную, но победу. Эрдоган получил широкие полномочия после перехода страны к президентской форме правления и не может себе подводить «проиграть» город, о который сам ранее говорил: «Кто контролирует Стамбул — контролирует Турцию».

3. Получается, после решения внутренних проблем у Анкары теперь развязаны руки в Сирии?

Эрдоган на днях также объявил, что собирается возвращать Тель-Рифаат (город на севере Сирии в «сфере влияния» Турции, недавно отбитый сирийской правительственной армии). Также президент снова озвучил намерение «взять под контроль восточный берег Евфрата». Пока всё внимание зарубежных СМИ (да и собственной оппозиции) поглощало внутреннее поражение партии власти, Эрдогану было куда сложнее заниматься активной внешней политикой. Поэтому «пересчёт с победой» в Стамбуле должен придать его военным операциям дополнительную легитимность.

4. Как отреагируют внешние игроки?

Россия, скорее всего, выдержит нейтралитет. Москва вообще не любит вмешиваться во внутренние дела других государств. А вот ЕС и США обязательно будут критиковать Эрдогана за «нарушения демократии». На кону запланированный июньский визит Трампа в Турцию. СМИ и конгрессмены будут требовать от него не жать руку «диктатору», что в какой-то мере пойдёт нам на пользу. Чем глубже раскол между странами НАТО, тем больше пространство для манёвра Москвы.